أشار نائب الأدميرال في الأسطول الأميركي السابع كارل توماس إلى أنه يجب إعادة النظر في تصرفات ومطالب الصين.

ووصف إطلاق الصواريخ البالستية فوق الجزيرة بأنه "غير مسؤول" مؤكداً أنها كادت تلامس ممرات الملاحة البحرية الدولية، خلال مائدة مستديرة في سنغافورة حيث يتواجد لإطلاق تدريبات بحرية مع دول جنوب شرق آسيا.

وأثارت الزيارات التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي وأعضاء من الكونغرس الأميركي للجزيرة حفيظة بكين.

وردّت الصين بتنظيم أكبر مناورات عسكرية في تاريخها حول تايوان ونشر الجيش على مدى خمسة أيام، سفناً حربية وصواريخ وطائرات مقاتلة، تحاكي حصار الجزيرة.

تعتبر الصين أن تايوان جزء من الأراضي الصينية، وتتوعد باستخدام القوة لاستعادة الجزيرة إذا لزم الأمر، وقارن توماس بين التهديد الذي تتعرض له تايوان والأسلوب الذي تنتهجه بكين في بحر الصين الجنوبي.

وقال "إذا لم تواجهوها.. يمكن أن تصبح، على حين غرة، مثل الجزر في بحر الصين الجنوبي التي أصبحت الآن مواقع عسكرية".

أوضح "أنها مواقع عسكرية متكاملة، مع صواريخ ومهابط كبيرة للطائرات ومستودعات وأجهزة رادار ومراكز تنصت".

يقع الأسطول السابع في اليابان وهو جزء رئيس من وجود واشنطن البحري في المحيط الهادئ.

(م ش)