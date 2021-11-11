​​​​​​​قائد القوى الجوفضائية للحرس الثوري يهدد بتدمير إسرائيل

وقال قائد القوى الجوية والصاروخية للحرس الثوري، عنيد حاجي زاده: "لا حاجة للحديث عن قدراتنا، العدو يعرفها ولذلك يطالب التفاوض حول قدراتنا الصاروخية ويسعى للحد من قدرات مسيّراتنا.. حاولوا لسنوات منعنا من خلال الحظر العسكري ومنعنا من شراء الأسلحة ولم يحققوا أي نتيجة"، منوهاً بأن "المسيّرات الإيرانية شوكة في عيون الاعداء!"، وفق ما نقلته شبكة روسيا اليوم.

وتابع قائلاً: "إن السلطات الإسرائيلية تعلم أن بإمكانها بدء المواجهة لكنها لن تكون من "ينهيها والنهاية ستكون بيدنا.. سوف يتم تدميرهم لو أعطونا الذريعة اللازمة.. الحكومة الوحيدة في العالم التي تتحدث عن فرص بقائها وتعقد ندوات لمناقشة مخاوفها بهذا الخصوص هي إسرائيل.. ومن يفكر بالتهديدات الوجودية محكوم بالزوال ولا يستطيع الحديث عن بلدان أخرى وتهديدها، هذه التهديدات لها مصارف داخلية في إسرائيل".

(د ع)