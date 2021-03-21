​​​​​​​قائد المجلس العسكري لكري سبي: مقاتلونا يسطرون الملاحم ضد الاحتلال التركي

ويأتي تصريح قائد المجلس العسكري لمقاطعة كري سبي/ تل أبيض رياض الخلف؛ مع اشتداد القصف التركي والاشتباكات على محوري قريتي صيدا والمعلق منذ أيام دون توقف.

وقال الخلف إن قواتهم وفي إطار حق الدفاع المشروع قتلوا عددًا من مرتزقة الاحتلال "ودمروا عددًا من العربات العسكرية التركية في القريتين".

وقصفت طائرات حربية تركية، ليلة أمس السبت، مواقع بين قريتي صيدا والمعلق لأول مرة منذ 4 أشهر من العدوان التركي المستمر.

وأضاف الخلف في هذا الإطار: "لقد تعرض الاحتلال ومرتزقته لخسائر فادحة على يد مقاتلينا، لذلك اضطروا إلى استخدام الطائرات الحربية في قصف شمال الناحية (بين القريتين)، كي يتمكنوا من سحب جثثهم قتلاهم من أطراف تلك القرى".

وتتعرض قرى المشيرفة وصيدا والمعلق والأطراف الشمالية لناحية عين عيسى والطريق الدولي M4، لقصف مدفعي وصاروخي تنفذه قواعد تركية في المناطق المحتلة، وسط محاولات للمرتزقة لاحتلال قرية صيدا على المدخل الشمالي لناحية عين عيسى.

وقال رياض الخلف إن "لا تغيّر في خريطة السيطرة حتى اللحظة"، وإن "قواتهم تسطر ملاحم بطولية في جبهات القتال في عين عيسى، وأنهم يدافعون عن أرضهم وشعبهم ضد احتلالٍ وحشي".

(ز س)

ANHA