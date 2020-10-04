​​​​​​​قادمة من أذربيجان...جثث للمرتزقة السوريين تصل مدينة كلس

وأشارت مصادر محلية لوكالتنا، أن ما يقارب الـ 50 جثة للمرتزقة السوريين؛ وصلت إلى مدينة كلس، وسط إجراءات أمنية مشددة للحكومة التركية.

وكانت مصادر مطلعة من مقاطعة عفرين المحتلة قد وثقت أسماء عددٍ من المرتزقة الذين قتلوا في المعارك الدائرة في مرتفعات قره باغ بين أذربيجان وأرمينيا مطلع الشهر الجاري.

وأكدَ المرصد السوري لحقوق الإنسان في وقتٍ سابق أن تركيا نقلت ما يقارب الـ 4 آلاف مرتزقًا سوريًّا؛ من المناطق المحتلة شمال البلاد إلى الأراضي الأذرية منذ شهر أيلول/سبتمبر الماضي، بينما وثقت مقتل 28 منهم حتى يوم الجمعة الماضي.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي على نطاقٍ واسع صورًا ومقاطع فيديو؛ لمرتزقة سوريين وصلوا الأراضي الأذرية للقتال إلى جانب الجيش الأذري.

وتخوض أذربيجان وأرمينيا نزاعًا منذ تسعينيات القرن الماضي، حول إقليم آرتساخ أو ما يعرف بمرتفعات قره باغ، فيما تتهم يريفان الجيش التركي بشن الهجوم إلى جانب الجيش الأذري مع استقدام الآلاف من المرتزقة السوريين، على غرار ليبيا.

(ز س/ج)

ANHA