​​​​​​​قادة في قسد يؤكدون أنهم وبدعم الشعب الثوري لهم سيحررون كافة المناطق المحتلة

في ظل ما تشهده وتمر به المنطقة من تحديدات وتهديدات مستمرة من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، وهجماتها وقصفها المستمر لشمال وشرق سوريا، عقدت اليوم قوات حماية المجتمع بالتنسيق مع مجلس تل تمر العسكري والمنضوية تحت راية قوات سوريا الديمقراطية سلسلة من الاجتماعات لأهالي ناحية تل تمر وبلداتها.

وبدأت الاجتماعات خلال اليومين الفائتين في منطقة جبل كزوان، وآخرها عقد اليوم على شكل اجتماعين منفصلين في مركز ناحية تل تمر وقرية تل نصري الواقعة جنوب مركز الناحية، بحضور إداريين في قوات حماية المجتمع، وقيادة مجلس تل تمر العسكري، وجمع غفير من سكان المنطقة ووجهائها ومكوناتها.

وبدأت الاجتماعات بالوقوف دقيقة صمت، لتليها كلمة من قبل القيادية في قوات حماية المجتمع مزكين أحمد، سلطت من خلالها الضوء على الوضع السياسي والعسكري في المنطقة، بالإضافة للحديث عن الحصار المفروض، والصعوبات التي يواجهها أبناء شمال وشرق سوريا اقتصادياً.

كما أشارت مزكين أحمد خلال شرحها لواقع المنطقة "أن دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها يحاولون تهجير سكان المنطقة الأصليين مثلما فعلوا في عفرين وسري كانيه وكري سبي/تل أبيض، وتهدف إلى إبادة سكان المنطقة الأصليين".

وأكدت المسؤولة في قوات حماية المجتمع "بأن تجمع أهالي المنطقة ووقفتهم بروح واحدة وبيد واحدة تعني حرب الشعب الثورية ومساندتهم للقوات العسكرية التي بذلت وضحت بالغالي والنفيس من أجل حمايتهم وحماية مكتسبات أبنائهم الشهداء وهي القوة الفاعلة لكسر كل تهديد على المنطقة ولكسر هجمات الاحتلال ومرتزقته، وتحرير المناطق المحتلة".

وبصدد هذه الاجتماعات قالت القيادية مزكين أحمد في لقاء لوكالتنا على هامش الاجتماعين: "خلال المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة وشعوبها، نريد أن نوضح للشعب كيف يمكننا مواجهة التهديدات والصعوبات من خلال حرب الشعب الثورية، واجتماعاتنا هي من أجل توعية أهالي المنطقة من هجمات الاحتلال وكيف يمكننا أن نواجه العدو، وكيف يمكن لأهالي المنطقة مساندة قواتهم في وجه الاحتلال ومرتزقته وفي وجه الصعوبات التي تواجهها المنطقة".

وتخلل الاجتماعات أيضاً شرح من قبل قيادي في قسد، تقدم به قائد مجلس تل تمر العسكري دمهات بروسك قائلاً: "نوجه رسالتنا من هنا لقوات الاحتلال التركي ومرتزقته المتواجدين في كل من عفرين وسري كانيه وكري سبي/ تل أبيض، بأننا كقوات سوريا الديمقراطية سنحرر كل شبر من هذه الأراضي المحتلة بمساندة شعبنا وأبناء منطقتنا".

مؤكداً "على شعبنا الصمود، ونعاهدهم بأننا كقوات عسكرية سنحرر كل شبر من هذه الأراضي التي احتلتها الدولة التركية ومرتزقتها".

(دأ/أم)

ANHA