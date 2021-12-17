​​​​​​​قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا 6 أشهر

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الجمعة، إن زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددهم 27، وافقوا بالإجماع على تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لمدة ستة أشهر أخرى.

وأضاف ميشيل، وفقا لوكالة "تاس" الروسية، أن "قادة الاتحاد الأوروبي وافقوا بالإجماع على تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، وندعو روسيا للالتزام والمضي قدما في تطبيق اتفاق مينسك".

وشددت موسكو مرارًا على أنها ليست طرفًا في النزاع في أوكرانيا وتعمل فقط كوسيط، إلى جانب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وفرنسا وألمانيا.

ووفقًا لدبلوماسي أوروبي، في الأسابيع المقبلة، سيتم إضفاء الطابع الرسمي على القرار ونشره في جريدة الاتحاد الأوروبي الرسمية، ويدخل حيّز التنفيذ، بعد أن كان من المفترض أن ينتهي في 31 كانون الأول المقبل.

وعلى صعيد متصل، جدد الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، اليوم، دعوته إلى روسيا بالعمل على تهدئة التوترات على طول الحدود الأوكرانية وتجنب أي أعمال تصعيد ضد كييف.

في عام 2014، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا بسبب الأحداث في أوكرانيا وضمها لشبه جزيرة القرم. تم توسيع العقوبات وإطالة أمدها بشكل متكرر. وتم منع المسؤولين الروس من دخول الاتحاد الأوروبي، وتم تجميد أصولهم. إلى جانب ذلك، تم فرض قيود تجارية ومالية وعسكرية. ردًّا على ذلك، حظرت روسيا استيراد المنتجات الغذائية الأوروبية.

(م ش)