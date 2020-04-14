​​​​​​​PYD: نهنى الأربعاء الأحمر ونأمل أن تكون وسيلة لتحقيق التلاحم المجتمعي

أصدر المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD بياناً كتابياً بمناسبة عيد الأربعاء الأحمر الذي يصادف يوم غد.

ونص بيان الكتابي:

"يمر علينا يوم غد مناسبة الأربعاء الأحمر، اليوم الذي احتفلت به شعوب ميزوبوتاميا منذ فجر التاريخ احتفاءً بقدوم الربيع والفرج في الطبيعة، بحيث ترسخت هذه المناسبة في الذاكرة التاريخية للشعوب وتحتفي بها بأشكال مختلفة، ونظراً لأن شعبنا الإيزيدي حافظ على التقاليد الأصيلة التاريخية للشعب الكردي وجذوره فهو يحتفل بهذه المناسبة التاريخية الأصيلة في كل أماكن تواجده في الوطن والمهجر.

نحن في المجلس العام لحزب الاتحاد الديموقراطي PYD نتقدم إلى جميع شعوب ميزوبوتاميا وشعبنا الكردي الإيزيدي بشكل خاص بأحر التهاني بهذه المناسبة ونشاركهم الاحتفاء بهذه المناسبة الأصيلة، على أمل أن تكون هذه المناسبة وسيلة لتحقيق المزيد من التلاحم المجتمعي بين مكونات شمال وشرق سوريا، كما نرجو المحتفلين بهذه المناسبة أن يلتزموا بالتوجيهات الصادرة عن الإدارة الذاتية الديمقراطية ومؤسساتها المعنية بصحة وسلامة المجتمع من الوباء الذي يجتاح العالم بأسره.

كل أربعاء أحمر وشعبنا الإيزيدي وشعوب ميزوبوتاميا بألف خير".

(س و)

ANHA