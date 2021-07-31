​​​​​​​PYD: ممارسات الديمقراطي الكردستاني لا تخدم إقليم كردستان

وأصدر مكتب العلاقات العامة في حزب الاتحاد الديمقراطي، بياناً، اليوم السبت، وصلتنا نسخة منه.

وقال البيان "إن إطلاق سراح كل من" مصطفى خليل" و "مصطفى عزيز" عضوي حزبنا المكلَفين بنشاط العلاقات العامة في جنوب كردستان، واللذين جرى اعتقالهما مع ممثل الإدارة الذاتية "جهاد حسن" عندما كانوا متوجهين إلى مطار هولير لاستقبال بعض الضيوف القادمين من الخارج بتاريخ 10 حزيران، هو تطورٌ ايجابي، ولكن لم نتلق أية معلومة عن سبب الاعتقال ونتائج التحقيق، على الرغم من أننا واثقون من أن رفاقنا لم يقوموا بأي عمل مخالف لقوانين إقليم جنوب كردستان. بينما لم يتم إطلاق سراح الرفيق جهاد حسن ممثل الإدارة الذاتية ، ولا نعلم عن مصيره شيئاً حتى الآن".

وأضاف "إننا في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD نرى أن هذه الممارسات لا تخدم إقليم كردستان، بل على العكس تماماً، أنها تخدم القوى المعادية لشعبنا، فمن جانبنا سعينا دائماً إلى التعاون والتعاضد ضد المؤامرات الكبيرة التي تحاك ضد شعبنا، فقد باتت تلك المؤامرات التي تستهدف وجود الشعب الكردي مكشوفة ومعلومة لدى شعبنا، بل ولدى كل القوى المهتمة بالشأن الكردي".

مطالباً "المسؤولين في الحزب الديمقراطي الكردستاني بالإفراج عن ممثل الإدارة الذاتية في أقرب وقت".

(س ر)

ANHA