​​​​​​​PYD: الميلاد المجيد مناسبة لتجديد العهد بالأخوة والسلام

بمناسبة أعياد الميلاد، ورأس السنة الميلادية، أصدر المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، اليوم، بياناً للرأي العام، هنأ فيه المسيحيين بأعياد الميلاد، وهنأ جميع مكونات شمال وشرق سوريا بمناسبة العام الجديد 2020.

وجاء في نص البيان:

"تمر علينا هذه الأيام مناسبات الميلاد المجيد، ورأس السنة الميلادية ،وهي محطات تدفع البشرية إلى مراجعة ما تم تحقيقه، وتجديد مطالبتها بتعميم الأخوة بين الجميع ونشر السلام والوئام في جميع أنحاء العالم.

رغم تعرض مناطقنا لغزو غاشم، من طرف القوى الظلامية بقيادة الفاشية التركية، نرى أن وحدة صفنا واختلاط دماء شهدائنا، وصمودنا في خندق واحد، مسيحيين ومسلمين وإيزيديين وعلويين، للدفاع عن كرامتنا وقيمنا الإنسانية بما يواكب معاني الميلاد المجيد، كفيلٌ بتحقيق الانتصار لمكونات شمال وشرق سوريا على أعداء البشرية.

ويكفي أننا نتشارك في أفراحنا وأتراحنا، ونتقاسم رغيف خبزنا في تلاحم قلّ نظيره، في أجواء حرب عالمية ثالثة.

نحن في المجلس العام لحزب الاتحاد الديموقراطي PYD نهنئ إخواننا المسيحيين بالميلاد المجيد، وكذلك جميع مكونات شمال وشرق سوريا بالعام الجديد، ونتمنى أن يكون عام 2020 عاماً للتخلص من الإرهاب وصانعيه ورعاته، لنحيا مع البشرية في عالم يسوده السلام والوئام وأخوة الشعوب.

- ميلاد مجيد، وكل عام وشعبنا في شمال وشرق سوريا وعموم سوريا بألف خير".

(د ج)

ANHA