​​​​​​​PYD:  بوفاة مام بشير الشعب الكردي فقد أحد المدافعين عن القضية الكردية العادلة

وتوفّي عضو منسّقية المجتمع الإيزيدي حسن دوتار (مام بشير) أمس الإثنين 14 كانون الأول، إثر أزمة قلبية، تعرض لها في شنكال.

وبهذه المناسبة، تقدمت الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD بالعزاء لذوي مام بشير وعموم الشعب الكردي.

وجاء في نص برقية التعزية:

"فقد الشعب الكردي أحد أبنائه الذين دافعوا عن القضية الكردية العادلة والحقوق الديموقراطية للشعب الكردي ومقدساته حتى آخر أنفاسه، وقامة من القامات البارزة في السياسة الكردية، إنه "مام بشير" عضو منسقية المجتمع الإيزيدي وعضو سابق في المؤتمر الوطني الكردستاني المدافع عن شعبه بالسلاح عندما تطلب الأمر، لقد وافته المنية في شنكال بعد عودته إليها بعد تحريرها من داعش.

نحن في حزب الاتحاد الديمقراطي وجدنا في الفقيد شخصية وطنية صادقة لشعبنا في روج آفا ولعموم كردستان بوقوفه في صف نضالنا، وإننا إذ نعرب عن حزننا العميق لفقدان هذه القامة الوطنية، نتقدم إلى الشعب الكردي وأهل وأسرة "مام بشير" بتعازينا الصادقة ونتمنى لهم الصبر والسلوان، ونعاهد فقيدنا على التمسك بالقيم التي كافح من أجلها ودافع عنها حتى تحقيقها".

(سـ)