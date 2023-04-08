​​​​​​​PYD: استهداف مطار السليمانية هو بمثابة حرب معلنة ضد الشعب الكردستاني

استنكر المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، عبر بيان إلى الرأي العام، الهجوم الذي استهدف مطار السليمانية الدولي، وأكد أنه غير منفصل عما سبقه من هجمات ضد شمال وشرق سوريا وشنكال وجنوب كردستان.

وجاء في بيان المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD "شنت دولة الاحتلال التركي ليلة أمس هجوماً جوياً على مطار السليمانية المدني، وفق ما أكدته المصادر الرسمية في محافظة السليمانية".

وأوضح البيان: "إننا في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، ندين ونستنكر بأشد العبارات، هذا الهجوم السافر على مطار السليمانية المدني، ونعتبره هجوماً غير منفصل عما سبقه، إنْ على روج آفا وعموم شمال وشرق سوريا، أو على شنكال/ سنجار ومناطق أخرى في باشوري كردستان/ إقليم كردستان العراق من زاخو إلى دهوك وأربيل ومخمور وفي السليمانية".

وأشار البيان إلى أن الهجوم يعد بمثابة هجوم على إرادة شعب المنطقة وحرب إبادة معلن ضد الشعب الكردستاني وقضيته العادلة وضد مكتسبات الكرد وعموم القوى الديمقراطية في المنطقة.

سنناضل بكافة الوسائل الوطنية والديمقراطية

وأعلن حزب الاتحاد الديمقراطي: "أن أي هجوم على مكتسبات شعبنا والتي تحققت بفضل دماء عشرات الآلاف من الشهداء ندينه ونرفضه بشكل كامل وسنناضل بكافة الوسائل الوطنية والديمقراطية لإفشاله؛ منطلقين في هذه الحقيقة من ثوابت وطنية تاريخية، أهمها أن حقوق الشعوب وقضاياها العادلة - القضية الكردية في مقدمتها - الطريق الأسلم لحلها يكون عبر الحوار وقبول الجميع بأن حل القضية الكردية بات ضرورة حتمية، وبأن سياسة الإنكار والقتل التي تمارسها الدولة التركية ضد الكرد ومكتسباته لن يُكتب لها النجاح".

وشدد حزب الاتحاد الديمقراطي على ضرورة عدم تأجيل وحدة صف المجتمع الكردي، وأكد أن: "ووحدة الموقف الكردي وقواه الوطنية يجب عدم تأجيله أكثر؛ فإن ما تقوم به سلطات الاستبداد المركزي وقوى الظلام من تهديد واستهداف لعموم الكرد وعموم قوى التنوير في المنطقة التي تمثل إرادة الحياة والعيش المشترك لشعب المنطقة ووحدة مصيرها".

وأكد بيان حزب الاتحاد الديمقراطي "إن حزبنا يساند ويدعم الموقف الوطني للاتحاد الوطني الكردستاني، ونؤكد أن المطلوب في هذه المرحلة الحساسة والتاريخية أن تقدِم القوى الوطنية الكردية والديمقراطية على نبذ خلافاتها وتوحيد موقفها بشكل يليق ما تحقق وما يجب أن يتحقق".

(أ ب)