وأصدر المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي بياناً كتابياً بصدد هجمات جيش الاحتلال التركي ليلة أمس، على شنكال ومخمور وديرك.

وجاء في مستهل البيان:

"لم يَرُق للاحتلال التركي الانتصارات التي حققتها قوات سوريا الديمقراطية على التنظيم الإرهابي داعش في سجن الصناعة قبل عدة أيام؛ وكي يؤكد من جديد علاقته الوطيدة بالتنظيم الإرهابي داعش، قام بالهجوم على شعبنا وضرب السلم الأهلي والاستقرار لرفع معنويات داعش مجدداً بعد الهزيمة التي ألحقت به في حملة مطرقة الشعوب".

وأضاف: "واستمراراً لنهجه في إبادة الشعب الكردي؛ شنَّ الاحتلال التركي مساء أمس الثلاثاء، هجمات عسكرية على مناطق "مخيم مخمور" و"روج آفا" و"شنكال" و"الشهباء".

وذكر البيان أن الهجوم الغادر للدولة الفاشية التركية على محطات توليد الكهرباء وعلى القرى الآمنة في "ديرك" و"شنكال" لا يدل إلا على أن الفاشية التركية مستمرة في فاشيتها وعدوانيتها وإبادتها للشعب الكردي، وتدمير البنى التحتية والخدمية لشعوب المنطقة، غير آبهة بالمواثيق الدولية والمبادئ الإنسانية.

كما نوّه إلى أن "سلسلة الجرائم التي ترتكبها الفاشية التركية تجاه شعوب شمال وشرق سوريا ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية والإبادات والمجازر كبرى، وهذا يضع المجتمع الدولي والدول الضامنة في الملف السوري تحت الاختبار الحقيقي، إن كانت تؤيد هذه الجرائم أم تعارضها".

والمجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي في ختام بيانه، طالب المجتمع الدولي إلى توضيح موقفه من هذه الهجمات: "إننا في المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، نطالب المجتمع الدولي بتوضيح موقفه من الجرائم التي ترتكبها الفاشية التركية، كما نطالب الدول الضامنة بلجم الاحتلال التركي وهجماته الهمجية الوحشية تجاه شعوب شمال وشرق سوريا، وإننا لن نسمح بأن تكون مناطقنا ساحة لتصفية وتسوية المصالح الدولية، كما نهيب بشعبنا المقاوم تصعيد النضال والمقاومة وحق الدفاع المشروع؛ لأنه سبيلنا الأساسي في الوقوف أفي وجه جرائم الاحتلال التركي".

(ك)

ANHA