​​​​​​​PYD يدعو الشعب والقوى الكردستانية والديمقراطية لاستنفار الإمكانات في وجه الهجمات التركية الكيماوية

أصدر المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، اليوم الأربعاء، بياناً كتابياً إلى الرأي العام، حول الهجمات الكيماوية للاحتلال التركي التي أسفرت عن استشهاد 17 مقاتلاً من الكريلا نشرت قيادة مركز الدفاع الشعبي سجلاتهم، أمس الثلاثاء.

وقال الحزب في مستهل بيانه: "مرة أخرى وأمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي يرتكب نظام تركيا الفاشي جريمة جديدة تضيفها إلى سجل جرائمها بحق شعبنا الكردي وعموم شعوب المنطقة. فقد أعلنت يوم أمس الثلاثاء قيادة مركز الدفاع الشعبي عن سجلّ 17 مقاتلاً ومقاتلة من قوات الدفاع الشعبي استشهدوا خلال الهجمات التي شنّتها جيش الاحتلال التركي بالأسلحة الكيماويّة، في جريمة هي ليست المرة الأولى التي تتجاوز فيها كل الخطوط الحمر، مستخدمة الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً ضد شعبنا الكردي في العديد من المناطق مقابل صمت دولي مريب".

وأضاف "نحن في المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) إذ نشجب وندين بشدة هذه الجرائم المتكررة بحق شعبنا الكردي وحركة حرية كردستان المدافعة عن الوجود الكردي وحقوقه فإننا ننبّه دول المنطقة والمجتمع الدولي بأن السكوت والصمت عن جرائم تركيا وتدخلاتها واحتلالاتها واستعمالها للأسلحة الكيميائية يزيد من حالة عدم استقرار في المنطقة وزعزعة أمنها".

كما دعا في الوقت عينه الدول الإقليمية والمجتمع الدولي إلى "فهم القضية الكردية بشكل سليم كحقيقة تاريخية وعامل أمان في رسم مستقبل تاريخ المنطقة وإحقاق مطالب الشعب الكردي المحقة والذي يناضل من أجلها، وعليهم أن يدركوا بأن نضال الشعب الكردي هو نضال من أجل كل شعوب المنطقة ضد العثمانية الجديدة وأطماعها التوسعية في ابتلاع المنطقة".

وحمّل حزب الاتحاد الديمقراطي "المجتمع الدولي والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن الإرهاب التي تمارسه نظام تركيا بحق شعبنا ونؤكد أن هذا الصمت وعدم الجرأة في المواجهة تجعلهم شركاء لها؛ كما نؤكد على ضرورة بلورة موقف دولي للضغط على تركيا، وحثها لوقف عملياتها العدوانية على شعبنا، لما تنطوي عليه من انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

ودعا الشعب وجميع القوى السياسية والوطنية الكردستانية والديمقراطية إلى تنظيم الصفوف واستنفار جميع الإمكانات "من أجل حماية مكتسبات شعبنا وقيمنا"، وإلى رفع وتيرة المقاومة وفق مبدأ حرب الشعب الثورية "فهي الضمانة الحقيقية لحماية شعبنا ومكتسباته".

(س ر)