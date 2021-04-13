​​​​​​​PYD يبارك حلول الأربعاء الأحمر على الإيزيديين ويعتبره إحياء للهوية التاريخية والثقافية

وجاء ذلك عبر بيان أصدره المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي بمناسبة حلول عيد رأس السنة الإيزيدية، وقال فيه:

"نهنئ عموم الشعب الكردي والإيزيدي خاصة بمناسبة حلول عيد رأس السنة الإيزيدية الذي يصادف الأربعاء الأول من شهر نيسان بالتوقيت الشرقي.

هذه المناسبات التاريخية تعتبر غنى ثقافياً وتاريخياً لمجتمعات شمال وشرق سوريا وعموم شعوب ميزوبوتاميا، وتعبر عن الشراكة الحقيقية بين مكونات شعبنا فكل موروث ثقافي وديني لمكون يضفي جمالاً على باقي المكونات.

يحمل عيد الأربعاء الأحمر معانٍ تاريخية عميقة للكرد الإيزيديين ويعبر عن الهوية الثقافية والدينية.

بهذه المناسبة نتقدم بالتهنئة للمكون الإيزيدي وعموم أبناء شعبنا، معتبرين هذا العيد إحياءً للهوية التاريخية والثقافية تلك الهوية التي حاول أعداء الإنسانية طمسها وإبادتها على مر السنين.

ونتمنى من عموم شعبنا المحتفلين بهذا العيد ضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية والالتزام بقرار الحظر حرصاً على السلامة العامة.

وكل عام وأهلنا الإيزيديون وعموم مكونات شعبنا بألف خير".

(ل)

ANHA