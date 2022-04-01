​​​​​​​PYD تدين استهداف تركيا لشعوب المنطقة والصمت الدولي حيالها

وجاء ذلك عبر بيان أصدره المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي استنكارا لاستهداف الطيران المسير للاحتلال التركي سيارة على طريق ناحية تربه سبية، وقال في البيان:

"في يوم تحتفل فيه شعوب شمال وشرق سوريا باحتفالات" اكيتو" مع الشعب السرياني الاشوري الكلداني ، تتقصد الفاشية التركية كُل رمزية تاريخية ووطنية تخص شعوب ميزوبوتاميا لتستهدف بها الترابط واتحاد وتضامن الشعوب فيما بينهم، حيث استهدفت طائرة مسيرة تابعة للاحتلال التركي في صبيحة هذا اليوم سيارة تابعة لقوات الدفاع الذاتي في شمال وشرق سوريا على الطريق الدولي ناحية تربسبيه بمقاطعة قامشلو، مما اسفر لاستشهاد مواطن وجرح اثنان اخرين.

ان همجية الدولة التركية مازالت مستمرة وسط تعامي وتغاضي تام للدول الضامنة والفاعلة في سوريا ، ما يزيد من اجرام الفاشية التركية وحقدها على شعوب ومكونات روج افا وشمال وشرق سوريا .

اننا في المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD ندين بأشد العبارات استهداف الفاشية التركية بألتها الاجرامية ضد شعوب ومكونات الإدارة الذاتية ، كما نستنكر الصمت الذي تحاول القوى الدولية انتهاجه وتشرعن بذلك ممارسات الدولة التركية، ونطالبها بوضع حد لكل الانتهاكات التي تقوم بها الفاشية التركية على التراب السوري ، كما ان الاستهدافات التركية لن تزيدنا الا اصرارا وايمانا بقوة وضمان مشروع الامة الديمقراطية ورفع وتيرة النضال وتحرير كل المناطق المحتلة".

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ANHA