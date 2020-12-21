​​​​​​​PYD في لبنان ينظم مراسم عزاء واستذكار للشهيد حمزة تولهلدان

ونظّم حزب الاتحاد الديمقراطيّ في لبنان مراسم عزاء واستذكار للعضو في حزب سوريا المستقبل ومستشار مجلس دير الزور المدنيّ حمزة تولهلدان، الاسم الحقيقي داوود حج علي، والذي استشهد أثناء تأديته واجبه في مدينة دير الزّور.

شارك في المراسم العشرات من أعضاء الحزب وأبناء الجالية الكردية في لبنان، وذلك في العاصمة اللبنانية بيروت.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثمّ تحدّثت شرفين جودي باسم مجالس حزب الاتّحاد الديمقراطي في لبنان، قائلةً: "إنّ استشهاد حمزة تولهلدان خسارة كبيرة لأهالي شمال وشرق سوريا بكافّة مكوّناتهم، فقد كان الشهيد حمزة موجوداً في كافّة السّاحات والميادين، ويدعو للحريّة ويعمل على تنظيم شعبه، كان يؤدّي كافّة واجباته وعمله بهدف رفع راية الحريّة وتحقيق أهداف الشّهداء في خلق مجتمع حر ديمقراطي تسوده العدالة والعيش المشترك بين كافة الشعوب والمكونات، وإننا اليوم نجدّد العهد للشّهيد حمزة وجميع شهداء الحرّية، بالسير على خطاهم وتحقيق أهدافهم".

واختتمت شرفين كلمتها بتقديم واجب العزاء لذوي الشهيد وعموم شعوب شمال وشرق سوريا.

(إ)

ANHA