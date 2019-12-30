​​​​​​​PYD يهنئ الاتحاد الوطني بنجاح مؤتمره الرابع

وعقدت أعمال المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني الكردستانيYNK في مدينة السليمانية بباشور كردستان بتاريخ 21 كانون الأول الجاري، وتمخّض عنه انتخاب المجلس السياسي الاعلى للاتحاد واختيار أعضاء قياديين فيه.

وبمناسبة نجاح المؤتمر أرسلت الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي شاهوز حسن وعائشة حسو برقية تهنئة لأعضاء وقيادات الاتحاد.

وجاء في نص البرقية:

"السيدات والسادة في قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني الأكارم

تحية رفاقية وبعد:

جاء مؤتمركم في مرحلة تشهد فيها منطقة الشرق الأوسط عامة وكردستان خاصة تطورات مصيرية، فهناك إعادة اقتسام مناطق النفوذ من جانب قوى الهيمنة العالمية، مثلما هناك أطماع إقليمية توسعية بعضها تهدف إلى إبادة الشعب الكردي بشتى السبل والوسائل الخبيثة.

نحن نرى أن التقارب والتنسيق بين حزبنا والاتحاد الوطني الكردستاني قد حقق مكاسب كبيرة لشعبنا الكردي، منذ أيام الخالد جلال الطالباني وإلى يومنا هذا، فبفضل هذه الحنكة السياسية من جانبه لم نرّ أي موقف متعارض بين حزبينا، فنحن لم ننظر إلى الاتحاد الوطني الكردستاني أنه يخص الجنوب فقط في أي يوم من الأيام، ووجدناه إلى جانبنا وفي خندق واحد دائماً سواء في السياسات الداخلية الكردية أو السياسة الخارجية، والاشتراكية الدولية خير مثال على ذلك.

إننا في حزب الاتحاد الديموقراطي PYD نهنئكم بنجاح مؤتمركم الرابع، فنجاحكم هو نجاحنا، والقرارات التي اتخذتموها وستتخذونها تهمنا مثلما تهمكم لما لها من ثقل في السياسة الكردية والسياسة الإقليمية والدولية. ونتطلع إلى المزيد من التعاون والتنسيق بين الحزبين في السياسة الكردية محلياً وإقليمياً ودولياً، فنحن واثقون من أن ذلك كفيل بتحقيق مكاسب تاريخية لشعبنا بما يليق بنضال حزبينا".

(سـ)