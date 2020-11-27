​​​​​​​PKK′ أنقذ الشعب الكردي من براثن الإبادة՛ - تم التحديث

يصادف، اليوم الذكرى، الـ 42 لتأسيس حزب العمال الكردستاني، والذي يُعرف بين عموم الشعب الكردي بحزب الشهداء، وبهذه المناسبة وتحت شعار "بروح تأسيس حركة الحرية سوف نصعّد النضال وندحر الاحتلال"، نظم أهالي نواحي كركي لكي وتل كوجر وجل آغا، وتل احتفالية في ملعب بلدة رميلان.

وتحدثت خلال الاحتفالية الإدارية في مجلس عوائل الشهداء جيجك علي، وباركت الذكرى السنوية الـ 42 لتأسيس حزب العمال الكردستاني، ونوهت إلى أن: "المكتسبات التي حققها الشعب الكردي هي بفضل نضال وكفاح حزب العمال الكردستاني، الذي أنقذ الشعب الكردي من براثن الإبادة".

كما تخلل الاحتفالية سلسة فقرات غنائية وفنية، قُدمت من قبل فرقة أليان التابعة لمركز آرام تيكران.

تل تمر

تجمع صباح اليوم المئات من أهالي ناحية تل تمر في حديقة مجلس عوائل الشهداء بمركز الناحية، لإحياء الذكرى الـ 42 لتأسيس حزب العمال الكردستاني PKK.

وزُينت الحديقة بصور القائد عبد الله أوجلان وصور الشهداء وأعلام حزب العمال الكردستاني وأعلام الأحزاب السياسية.

وبدأت الحفلة بالوقوف دقيقة صمت، تلتها كلمة مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل تمر ألقتها العضوة هدلة يونس.

واستذكرت هدلة يونس في بداية حديثها الذكرى السنوية الـ 42 لتأسيس حزب العمال الكردستاني وأشارت إلى أن " / PKK/ يخوض نضالًا مستمرًّا بلا هوادة، ويقف في وجه الشدائد والمصاعب، وهو ذو موقف ويعيش في سبيل النصر دائمًا.

وباركت هدلة، في نهاية حديثها، ميلاد تأسيس حزب العمال الكردستاني على جميع شعوب العالم، وعلى أسر الشهداء والقائد عبد الله أوجلان.

وبعد الانتهاء من إلقاء الكلمة، قدّمت فرقة شورش التابعة للمركز الثقافي في تل تمر عدة أغاني وسط عقد حلقات من الدبكة.

الدرباسية

وتجمّع الأهالي في الملعب البلدي الذي زُين بصور القائد عبد الله أوجلان وأعلام حزب العمال الكردستاني وصور الشهداء.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، تحدث بعدها، باسم مجلس عوائل الشهداء، العضو عبد الباقي علي، الذي بارك هذا اليوم على جميع أمهات الشهداء، وقال إن تأسيس حزب العمال الكردستاني خلّص الشعب الكردي من الظلم، فهو الذي دافع ويدافع عن حقوق كل فرد كردي ويطالب بحريته وحقوقه.

وبيّن العلي أن حزب العمال الكردستاني يخوض نضالًا ويقاوم في جبال كردستان من أجل تحقيق أهداف الشعب الكردي.

وبعد الانتهاء من الكلمات، قدّمت فرقة زيلان التابعة لمركز الثقافة والفن في ناحية الدرباسية لوحات غنائية وسط عقد حلقات الدبكة.

(كروب/أ ب)

ANHA