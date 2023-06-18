​​​​​​​PKK يكشف سجل مقاتلة كريلا

أصدرت لجنة عوائل الشهداء لحزب العمال الكردستاني، أمس، بياناً، كشفت فيه سجل المقاتلة آراضية حسن حمد خضر (زيلان بوكان)، التي استشهدت في 17 كانون الثاني 2011 في مناطق الدفاع مديا، جاء فيه:

"إن النضال من أجل حرية كردستان قد أوصل نفسه إلى أيامنا هذه ببدائل باهظة، ومنذ بداية النضال حتى الآن، استشهد عشرات الآلاف من الفتيات والشبان الموهوبين في هذه البلاد من أجل حرية كردستان. وحتى اليوم، تُنفذ هجمات الإبادة ضد شعبنا وبلادنا من أربع جهات. ومثلما جعل فدائيو حرية شعبنا من أنفسهم دروعاً ضد هجمات الاحتلال في الماضي، توجّه الآن كريلا حرية كردستان ضربات قاضية للعدو في جبال كردستان، ويجب أن يعلم الجميع أن العدو أصبح ضعيفاً لدرجة أنه يخاف من عظام شهدائنا.

حيث إنه يقوم بجميع أنواع الممارسات اللا إنسانية من أجل منع الشهداء من أخذ مكان حقيقي في ذاكرة المجتمع، ولكن كما في البداية تم تحديد المكانة الأعظم في جانب تبنّي ذكرى الشهداء، فقد صرّح حزب العمال الكردستاني اليوم على خط القائد عبد الله أوجلان أنه يحدد الموقف الأقوى والأكثر إبداعاً في مجال إحياء الشهداء، وأوضح حياة الرفاق الشهداء لحظة بلحظة وجعلهم الجزء الأكثر حيوية في الحياة، وعلى هذا الأساس، يتجه النضال ضد الاحتلال والفساد نحو النصر. إليكم الرفيقة التي طورت موقفاً إبداعياً من أجل حياة حرة وبلاد حرة وأصبحت كريلا فعالة في جبال كردستان، رفيقتنا زيلان بوكان التي استشهدت في 17 كانون الثاني2011 في مناطق الدفاع مديا. ونحن رفاقها، نعرب عن تعازينا لعائلتنا القيّمة وشعبنا الوطني بأكمله في استذكار الرفيقة زيلان، ونعِدُ بأننا سنحقق بالتأكيد أهداف الشهداء وأحلامهم في كردستان حرة.

وُلدت رفيقتنا زيلان بوكان عام 1989 في قرية كسره ماونان بمنطقة رواندز. حيث تنتمي إلى عشيرة بالاكاتي، نشأت في كنف أسرة وطنية في جنوب كردستان، مع ثقافة الكردياتية وأصبحت شابة فعالة، وعندما بلغت سن الشباب عام 2002، انضمت إلى صفوف الكريلا من رواندز. وبقيت في فرق الشبيبة حتى عام 2004، وشاركت في أنشطة الشبيبة، واعتمدت على الجبال التي تعتبر ملاجئ آمنة متينة، في الوقت الذي طُلب فيه القضاء على حركة حرية كردستان وحزب العمال الكردستاني، وكسر الآمال الكردية في الحرية. عندما كان الكثير من الأشخاص سعداء ببقايا حياة النظام وانفصلوا عن صفوف الحرية، اتخذت الرفيقة زيلان طريق الكريلاتية بموقف مشدد، كامرأة لا تقبل ما فرضه المجتمع عليها، حيث أرادت أن تكون رائدة قوية في بناء مجتمع حر في جنوب كردستان، ولتكون نوراً في تدمير التخلف. ومن ثم تنضم إلى قوات الدفاع الشعبي، ومكثت في مناطق مثل خنير وخاكورك ومتينا وحفتانين، ومارست الكريلاتية في هذه المناطق حتى 2010، وتولت مهمة قيادة الفرق. حيث كانت شخصية مبتسمة ونشطة ومتفهمة، وانضمت إلى الدورات التدريبية لتطوير نفسها من الجانب الفكري والتنظيمي. حيث إن الحياة نفسها هي أقوى مجالات التدريب ضمن حزب العمال الكردستاني، كما اكتسبت العديد من الخبرات من الحياة على مدار الوقت، وتلقت دورات تدريبية أيديولوجية وتنظيمية في أكاديمية الشهيدة بيريتان وأكاديمية الشهيد نودا. وفي هذا الإطار، أظهرت محاولة قوية لتطوير نفسها، وقد أنشأت حياة حرة بحماسها ضد قيود المجتمع التقليدي، كامرأة في الجبال. وكان حلمها إنهاء احتلال أراضي البلاد، مثل كل كريلا حرية كردستان، وخاضت نضالاً مستمراً لسنوات عديدة لتحقيق هذا الحلم.

استشهدت رفيقتنا زيلان بوكان في 17 كانون الثاني 2011 في مناطق الدفاع مديا، لذا نستذكر جميع شهداء الثورة في شخصها، ونجدد عهدنا بتحقيق أهداف وأحلام الشهداء الخالدين، ومع تألق الوجوه المبتسمة للمرأة الحرة في مرتفعات جبال كردستان، فإن الحرية ستنتصر بالتأكيد".

سجل رفيقتنا الشهيدة كالتالي:

الاسم الحركي: زيلان بوكان

الاسم والكنية: آراضية حسن حمد خضر

اسم الأم والأب: عائشة عبد الله داوود – حسن حمد خضر

تاريخ ومكان الانضمام: 20-1-2002/ قنديل - بوركوسكا

تاريخ ومكان الاستشهاد: 17 كانون الثاني 2011/ مناطق الدفاع مديا".

(ل م)