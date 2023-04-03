​​​​​​​PJAK: نضال الكريلا والشعب سيهزم سياسات الإبادة الجماعية للعدو

أدلى حزب الحياة الحرة الكردستاني (PJAK) اليوم، ببيان إلى الرأي العام، بمناسبة الذكرى الـ 74 لميلاد القائد عبد الله أوجلان والذكرى التاسعة عشرة لتأسيس حزب الحياة الحرة الكردستاني.

أوضح حزب الحياة الحرة الكردستاني (PJAK) في مستهل بيانه "من أجل أن يعيش الشعب حياة تسودها الحرية والعدالة والمساواة والأمن والسعادة والسلام، أصبح اليوم أقوى بالسير على خطى المقاتلات اللواتي يضحين بحياتهن في الشوارع، إن هدف حزبنا هو إيران ديمقراطية وحرة".

وذكر "المرأة الكردية، سواء في الجبال أو في الشوارع، باعتبارها القوة الديناميكية الرئيسة، تتحرك بشجاعة كبيرة لبناء نظام حضاري ديمقراطي، ولا شك أنه سيبني "نظام الكونفدرالية الديمقراطية والأمة الديمقراطية"، فالطريقة الوحيدة للشعب الكردي والشعوب المضطهدة، هي الطريقة الديمقراطية التي بناها القائد آبو، إنها المرة الأولى التي يحصل فيها الشعب الكردي والشعوب الأخرى على فرصة لبناء نظامهم الخاص من خلال تضحيات الكريلا، وتأسيس (PJAK) أيضاً يعتمد على هذا الأساس. لا توجد طريقة أخرى لتحقيق الحرية والعدالة والسلام خارج نموذج القائد آبو وحزب الحياة الحرة الكردستاني".

وأكد "أنه مع قيادة القائد آبو ومقاتلي الكريلا الذين بذلوا حياتهم كلها من أجل النضال، سيتم خوض نضال كبير وناجح، نضال الكريلا والشعب سوف يهزم سياسات الإبادة الجماعية للعدو، ولذلك سيستمر النضال حتى تحقيق النصر، سيواصل حزب الحياة الحرة الكردستاني مهمته ونضاله حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد آبو وللشعب الكردي، الطريق الذي يؤدي إلى النصر يمر عبر ثورة "المرأة، الحياة، الحرية"".

(ل م)