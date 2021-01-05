​​​​​​​PDK يواصل تحشداته على حدود روج آفا وينشئ مقرًّا عسكريًّا قبالة سيمالكا

باشر الحزب الديمقراطي الكردستاني توسيع نقاطه على طول الحدود مع روج آفا وإنشاء مقرات جديدة لتدريب القوات على الأسلحة الثقيلة وأسلحة RBG والقنابل والرمانات اليدوية.

وقام الحزب الديمقراطي الكردستاني بقطع عشرات الأشجار، وهدم عدد من منازل أهالي قرية فيش خابور الكلدانية مقابل قرية خانكا في روج آفا، لبناء مقر وساحة تدريب قتالية وتدريب عناصر مسلحة يهتفون بشعارات باللغة العربية أثناء التدريب ليلًا.

وفي وقت سابق، قالت مصادر لوكالتنا إن تركيا تنوي إرسال مجموعات مرتزقة من سوريا إلى باشور كردستان.

وبحسب ما أفاده أهالي المنطقة لمراسل وكالتنا، فقد سمعت أصوات القذائف والرصاص في المثلث الحدودي في معبر سيمالكا القريب من نقاط الاحتلال التركي، أثناء تلقيهم التدريبات الليلية.

هذا وكثفت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني في الفترة الأخيرة من تحشداته العسكرية وتوسيع نقاطه ومقراته العسكرية التي وصلت إلى أكثر من 40 نقطة و مقرًّا عسكريًّا، بالتزامن مع بدء الاحتلال التركي ببناء جدار إسمنتي، ابتداءً من قرية خراب رشكا برآف إلى قرية زهيرية التابعة لمنطقة برآف في ناحية ديرك.

(م ح)

ANHA