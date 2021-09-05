​​​​​​​PDK يواصل عدائه للكرد.. تعزيز للمواقع العسكرية في متينا

وكشفت وكالة روج نيوز أن قوات زيرفان بدأت بفتح طريق في منطقة ألكيشكا وأقامت 3 مقرات عسكرية في عدد من قرى منطقة كاني ماسي.

ونقلت وكالة روج نيوز عن مصادر محلية، أن قوات زيرفان بدأت بفتح طريق في قرية ألكيشكا. وذكرت المصادر ذاتها أن الهدف من فتح الطريق هو تسهيل استقدام تعزيزات لجيش الاحتلال التركي ولقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وأكدت المصادر، أن تمهيد الطريق لدولة الاحتلال التركي لم يجر فقط في قرية ألكيشكا، بل في عدد آخر من الأماكن في منطقة متينا.

وذكرت مصادر أخرى أن قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني أقامت 3 مقرات عسكرية في عدد من قرى منطقة كاني ماسي. إحدى المقرات تقع بالقرب ألكيشكا. ويتوسط المقر الثاني المنطقة الواقعة بين قريتي قمريا وأدنه. ووفقاً للمصادر ذاتها، أقامت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني مقراً في مثلث قرية بيناف.

التحركات الأخيرة للحزب الديمقراطي الكردستاني تأتي في إطار سلسلة طويلة من التحركات التي تهدف إلى محاصرة قوات الدفاع الشعبي التي تواجه منذ 4 أشهر هجوماً شرساً من قبل دولة الاحتلال التركي الذي يستخدم كافة تقنياته العسكرية المتطورة إلى جانب استخدام الغازات السامة في الهجوم على قوات الكريلا.

ويصف شعب المنطقة سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني بالخيانة والعمالة. وحذرت منظومة المجتمع الكردستاني في مناسبات عديدة من أن الخطوات المتهورة واللامسؤولة من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني قد تقضي على مستقبل الكرد في القرن الحادي والعشرين، إلا أن الديمقراطي الكردستاني أوغل في تواطئه مع الدولة التركية وانتقل إلى مرحلة المشاركة المباشرة في الهجوم على قوات الدفاع الشعبي.

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