​​​​​​​PDK يشقّ الطرق دعماً لهجمات جيش الاحتلال التركي

أفادت وكالة فرات للأنباء، بإرسال قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) في الثاني من شهر آب الجاري، قوة كبيرة في البداية إلى ناحية آمدية في باشور (جنوب كردستان)، ومن هناك صوب مناطق تتمركز فيها قوات الدفاع الشعبي.

ورصدت الوكالة، مشاهد مصورة، تظهر إنشاء قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني طرقٍ جديدة على الجبل بواسطة جرافاتها، وتتوجه من المكان الذي يوجد فيه سد زاب إلى مناطق تتمركز فيها الكريلا.

وحسب ما نقلته الوكالة من معلومات وردتها من مصادرة مختلفة ميدانية ومحلية، "يحاول الحزب الديمقراطي الكردستاني التمركز على وجه الخصوص في ساحات وادي رشاوا، كَرا جَلكا، ومركَه، وإنشاء نقاط عسكرية جديدة هناك، وأن هذا التحرك لقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني باتجاه مناطق الكريلا هو بغرض استكمال الحصار، الذي يسعى جيش الاحتلال التركي إلى فرضه على منطقة زاب".

(ف)