​​​​​​​PDK ينشئ الطرق للمحتلين وعوائل الشهداء يؤكدون: لن نرحم كل من يشارك بالحرب ضد أبنائنا

في خطوة جديدة تثبت خيانته للكرد ومشاركته مع جيش الاحتلال التركي في الهجمات على أرض كردستان، بدأ الحزب الديمقراطي الكردستاني بشق طريق بين تلتي هكاري وآمدية غرب منطقة زاب، لمحاصرة الكريلا التي تبدي مقاومة تاريخية ضد هجمات الاحتلال، ولمساعدة جيش الاحتلال في الوصول إلى هذه المنطقة التي يصعب الوصول إليها.

جاءت هذه الخطوة بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى للكمين الغادر الذي نصبته قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني لمجموعة مقاتلين من الكريلا في الـ 28 آب 2021 أثناء توجههم إلى منطقة بهدينان بجبال قنديل.

في تعليق لها على ذلك، أكدت القيادة المركزية في مركز الدفاع الشعبي (NPG) أن "إنشاء هذا الطريق من أجل الدولة التركية ونظام حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية الذي يشهد عجزاً يعني دعماً ملموساً وتدخّلاً في الحرب"، داعية "الشعب الكردستاني، المؤسسات والشخصيات الوطنية، لحث الديمقراطي الكردستاني على العودة عن محاولة بهذا الشكل من شأنها أن تصبح سبباً لحرب بين الكرد".

'لن يتمكن من هزيمتهم لو فتح عشرات الطرق'

عبّرت والدة الشهيدة في صفوف قوات الدفاع الشعبي جان ولات، ووالدة مقاتلة في القوات، بهية صبري، عن أسفها حيال ما يمارسه وينتهجه الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد مقاتلي الكريلا في جبال كردستان، قائلة: "في الذكرى السنوية لكمين خليفان يسعى الديمقراطي الكردستاني والعدو التركي إلى إعادة أحداث خليفان والتسبب باستشهاد أولادنا. لا يكفي أنهم يشنون هجمات بالأسلحة الكيماوية، ويستعد الاحتلال لشن هجمات وحشية أخرى بمساندة الديمقراطي الكردستاني".

بهية أشادت بإرادة ونضال مقاتلي ومقاتلات الكريلا، وقالت: "نحن نرى أنفسنا محظوظين أننا عوائل الكريلا الذين يناضلون منذ أكثر من أربعين عاماً ويحققون انتصارات كبيرة ضد هجمات العدو بإمكانياتهم البسيطة"، متوجهة بحديثها إلى الديمقراطي الكردستاني، بالقول: "لو فتحت عشرات الطرق أيضاً لن تتمكن من ضرب إرادة أولادنا".

وأكدت بهية أنهم لم يبقوا صامتين حيال ما ينتهجه الديمقراطي الكردستاني ضد مقاتلي الكريلا في جبال كردستان وأضافت: "لن نرحم العدو وكل من يشاركه ويسانده، سنبقى في الساحات ونجهز أولادنا بأنفسنا ونرسلهم إلى جبال كردستان للانضمام إلى صفوف الكريلا".

'جعل من باشور محافظة تركية'

بدوره رأى عبد الرحيم نوري داري شقيق الشهيد في قوات الدفاع الشعبي جبار، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني جعل من باشور كردستان محافظة تركية، وتابع: "أدخلَ عشرات الألاف من جنود الجيش التركي إلى أرض كردستان وسمح لهم ببناء العشرات من مقراتهم فيها، يجب إزالة اسم كردستان من اسمه".

مؤكداً في ختام حديثه: "لن نقبل لأحد بخيانة النضال الكردي ودماء شهدائنا، وتسليم أرض كردستان للعدو".

'أين الكردياتية في تحركاته وسياساته'

أما روشن محمد شريف وهي والدة الشهيد في صفوف قوات الدفاع الشعبي جياكر، والشهيد في صفوف قوات سوريا الديمقراطية جمال، وشقيقة الشهيدين في صفوف قوات الدفاع الشعبي شاهين وشكري، أوضحت أن الديمقراطي الكردستاني أصبح عائقاً أمام حل القضية الكردية وكل من يناضل في سبيلها.

مبينة أنه "لا نستطيع تسمية الديمقراطي الكردستاني إلا باسم الكردي الخائن، فقد بقينا أياماً عدة أمام معبر سيمالكا للمطالبة بجثامين أبنائنا لكنه تخاذل، ووضع يده بيد العدو مرة أخرى، لكننا نؤكد له أننا سنبقى على نهج شهدائنا حتى آخر رمق".

أكدت روشن أن "الديمقراطي الكردستاني لا يحمل أي صفات وخصال من الكردياتية"، مضيفة "لو أصابه مكروه أو تعرض لأي هجوم لتوجهت الكريلا لحمايته دون تردد، إلا أنه يضع يده بيد العدو ويشن الهجمات على الكريلا، أين الكردياتية في ذلك".

(ك)

ANHA