​​​​​​​PDK بصدد تسليم عزيمة أرسون إلى الحكومة العراقية

وتعرضت المناضلة الكردية، عزيمة أرسون في 2 أيار الجاري، للاعتقال من قبل قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني قبيل مغادرتها مطار هولير الدولي لتلقي العلاج.

وقالت مديرية الإقامات في محافظة هولير، اليوم الخميس، في بيان لها إن "ملف عزيمة أرسون سيتم تسليمه إلى الجهات المعنية في الحكومة الفيدرالية".

وتنحدر عزيمة أرسون من مدينة شرناخ الكردستانية، وتعمل منذ سنوات طويلة في خدمة القضية الكردية، وتعاني من أمراض مزمنة، حيث كانت متوجهة إلى أوروبا لتلقي العلاج، لكن قبيل مغادرتها المطار اعتقلت من قبل قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني.

ويوم أمس الأربعاء، دعت لجنة العلاقات الخارجية لمنظومة المجتمع الكردستاني، الرأي العام الكردستاني وجميع المنظمات النسائية لمنع الحزب الديمقراطي الكردستاني من تسليم المناضلة إلى دولة الاحتلال التركي.

كذلك، دعا مجلس مؤتمر ستار، في بيان لها اليوم، الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK)، إلى إطلاق سراحها على الفور، محملاً إياه "كلّ ما يمكن أن يؤدّي إليه اعتقالها".

(ي م)