​​​​​​​نزوح نحو 355 أسرة من مناطق في جبل الزاوية نتيجة التصعيد العسكري الأخير

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان حركة نزوح الأهالي من مناطق في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، نحو مناطق أكثر أمنًا بعد التصعيد الأخير الذي شهدته المنطقة، والذي تسبب بوقوع خسائر بشرية من المدنيين.

وشهدت مناطق جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي خلال الأسبوع الأخير، نزوح نحو 355 أسرة يقدر عدد أفرادها بنحو 1500 شخص خوفًا من تصاعد العمليات العسكرية في المنطقة، وما تشهده من قصف صاروخي شبه يومي من قبل قوات حكومة دمشق.

وشهدت بلدات وقرى ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، صباح اليوم، الأحد، قصفًا صاروخيًّا نفذته قوات حكومة دمشق، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

(د ع)