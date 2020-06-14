​​​​​​​نيران الاحتلال التركي تحرق المنازل وتصيب مدنيّين بالاختناق في ريف تل تمر

وأقدم جيش الاحتلال التركي اليوم الأحد على إضرام النيران في المحاصيل الزراعية في قرية العريشة الواقعة غربي ناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة، لتتوسّع رقعتها وتصل إلى قرية الطويلة الواقعة بمحاذاة الطريق الدولي /M4/ ، ونتيجة قوة الرياح امتدت النيران إلى القرى المحاذية لها لتصل إلى قرية تل طويل الواقعة بريف تل تمر الغربي بالقرب من الطريق الدولي، بالإضافة إلى وصولها إلى قريتي تل كيفجي وأم الكيف الواقعتين غربي الناحية على طريق سري كانيه.

كما امتدت النيران إلى منازل قرية تل طويل، وتسبّبت في احتراق عشرات المنازل، بالإضافة إلى احتراق عدد كبير من الأشجار، ولدى محاولة المدنيين إخماد تلك النيران أصيب أربعة أشخاص بحالات اختناق وتم نقلهم إلى مشفى الشهيدة ليكرين.

وفي هذا الخصوص تحدّث عيسى رجب العضو في فوج إطفاء تل تمر لوكالتنا وقال: "إنّ الحرائق المفتعلة من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته مستمرّة منذ ظهر اليوم مع توسّع رقعتها نتيجة قوّة الرّياح، حيثُ وصلت إلى قرية تل طويل فأدت إلى احتراق العشرات من المنازل بالإضافة إلى احتراق الأشجار ووجود أربع حالات اختناق بين صفوف المدنيّين".

كما نوّه رجب إلى: "أنّ جيش الاحتلال التركي ومرتزقته يضرمون النيران بالأراضي الزراعية أمام مرأى القوات الروسية وقوات الحكومة السورية دون أن يحرّكوا ساكناً أو يقوموا بإخماد النيران ومساعدة المدنيين في المنطقة".

ومن جانبه أشار مدير مشفى الشهيدة ليكرين بناحية تل تمر، حسن أمين إلى: "أنّ المدنيين قاموا بإطفاء النيران بقرية تل طويل بريف تل تمر، ولكن بسبب قوة النيران وسرعة توسّعها وكثافة الدخان المتصاعد من احتراق المنازل، كانت هناك أربع حالات اختناق بصفوفهم نتيجة استنشاق غاز الكربون وعلى إثرها تمّ نقلهم إلى مشفى الشهيدة ليكرين، وحالتهم الصّحية جيدة، وسيبقون تحت المراقبة حتّى الاطمئنان على وضعهم الصحّي".

هذا ولا تزال فرق الإطفاء في ناحية تل تمر موجودة بالقرى التي اندلعت فيها الحرائق، بالإضافة إلى وصول المؤازرة من بلدية الشعب في مقاطعة الحسكة للسيطرة على الحرائق وعدم السماح بتوسّع رقعتها واجتياحها لقرى أخرى.

(د أ/إ)

ANHA