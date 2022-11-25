​​​​​​​نيكولاس جرينجر: نعارض أي اجتياح بري تركي وسنستمر في ذلك

قال المبعوث الأمريكي الأعلى في شمال وشرق سوريا نيكولاس جرينجر، في مؤتمر صحفي لوسائل إعلامية عاملة في شمال وشرق سوريا عبر تطبيق الزووم، بخصوص الهجمات الأخيرة لدولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا بأن بلاده " تعارض بشدة العمل العسكري الذي يزيد من زعزعة استقرار حياة المجتمعات والأسر في سوريا"، ودعا" إلى وقف التصعيد فورا".

واعتبر المبعوث الأميركي: "التصعيد في سوريا في الأيام الأخيرة خطير بشكل غير مقبول ويهدد سلامة المدنيين والأفراد الأمريكيين. هذه الأعمال تخاطر بالتقدم الذي أحرزه التحالف بشق الأنفس ضد داعش وتهدد معركتنا المستمرة ضد داعش للتأكد من أن المجموعة لا يمكن أن تعاود الظهور أبدا".

وأعرب جرينجر:"عن بالغ قلقنا وخالص تعازينا في الخسائر في أرواح المدنيين التي حدثت نتيجة التصعيد الأخير. لقد أبلغنا باستمرار مخاوفنا الجادة إلى تركيا حول تأثير التصعيد على المدنيين وهدف القضاء على داعش. لقد حثثنا على عدم القيام بمثل هذه العمليات".

ورداً على سؤال لوكالتنا، بخصوص الموقف الأميركي الضعيف (على العكس من موقف واشنطن حيال استهداف روسيا للبنية التحتية في أوكرانيا) حيال هجمات دولة الاحتلال التركي على البنية التحتية المدنية (نفط غاز كهرباء) واستهداف الصحفيين، قال المبعوث، "في البداية نقدم تعازينا لوكالة هاوار بفقدان الصحفي عصام عبد الله لحياته، كما نعزي بوفاة المدنيين، كما نعارض وبشدة استهداف تركيا للبنية التحتية المدنية في شمال شرق سوريا لأنها تؤثر على حياة الناس في هذه المنطقة".

كما أضاف بأن بلاده تعارض أي اجتياح بري وسنستمر في ذلك.

وأضاف "تواصلنا مستمر مع السلطات التركية لحثهم على وقف العمليات العسكرية".

في رده على سؤال بخصوص اختراق الطائرات التركي للأجواء التي تسيطر عليها الولايات المتحدة، قال جرينجر، أنه من الصعوبة بمكان اكتشاف مسار الطائرات المسيرة التركية.

وكرر المسؤول الأمريكي رفض بلاده لأي هجوم بري لدولة الاحتلال التركي، وقال "نعارض أي اجتياح بري تركي لشمال وشرق سوريا، وسنستمر في معارضة ذلك".

(م ش)

ANHA