​​​​​​​نيجيريا... مقتل 80 شخصاً على الأقل في انفجار بمصفاة للنفط

ووقع انفجار في وقت متأخر من يوم الجمعة، في موقع مخالف بين ولايتي ريفرز وإيمو الجنوبيتين الغنيتين بالنفط في نيجيريا، بحسب الشرطة.

وقال إفيانيي ناجي من وكالة الطوارئ الوطنية في المكان لوكالة الأنباء الفرنسية "عثرنا على 80 جثة على الأقل عليها آثار حروق شديدة في الموقع"، مضيفاً أن العدد قد يرتفع أكثر.

وأضاف: "علمنا بوجود العديد من الجثث في الأحراش والغابات القريبة جراء محاولة بعض مشغلي (المصفاة) بشكل غير شرعي والمسؤولين عنهم الهروب إلى مكان آمن".

وأوضح ناجي أن عدداً من السيارات المحترقة والعبوات المستخدمة في جمع الخام المسروق والمنتجات البترولية تناثرت في المكان.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أكثر من مائة شخص قتلوا في الانفجار.

وتعد تصفية الخام بشكل مخالف للقانون ممارسة شائعة في جنوب نيجيريا الغني بالنفط، حيث يخرّب لصوص أنابيب النفط لسرقة الخام الذي يقومون بتصفيته وبيعه في السوق السوداء.

ويعاني معظم سكان دلتا النيجر من الفقر على الرغم من أن بلدهم يعد أكبر منتج للنفط على مستوى القارة، إذ ينتج حوالي مليوني برميل يومياً.

(د ع)