​​​​​​​نيجيرفان البرزاني يلتقي أردوغان في أنقرة

زار رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البرزاني، اليوم الخميس العاصمة التركية أنقرة، والتقى خلالها برجب طيب أردوغان.

خبر الزيارة نشرته الرئاسة التركية على حسابها الرسمي على موقع تويتر، وقالت في تغريدة إن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقبل رئيس إقليم كوردستان، بشكل رسمي".

اللقاء جرى في القصر الرئاسي التركي " بيشتبيه" في أنقرة، ويأتي في ظل هجمات موسعة للاحتلال التركي تستهدف باشور كردستان وكامل جغرافية كردستان.

بينما لم تكشف بعد مجريات اللقاء والمواضيع التي تم مناقشتها بشكل موسع، في حين نشرت "رئاسة إقليم كردستان"، في بيان لها حول اللقاء وزيارة البرزاني لأنقرة، " ناقش نيجيرفان البرزاني مع أردوغان "علاقات العراق وإقليم كوردستان مع تركيا، الأوضاع السياسية في العراق وإقليم كردستان خاصة بعد مباشرة الحكومة الاتحادية العراقية الجديدة لمهامها، علاقات هولير وبغداد والحوار لحل المشاكل العالقة بينهما، وفرص تعاون العراق وإقليم كردستان مع تركيا في مجال الطاقة".

(سـ)