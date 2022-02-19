​​​​​​​نيجرفان بارزاني يلتقي مع خلوصي أكار في ميونخ

تشن دولة الاحتلال التركي هجمات واسعة على أراضي باشور (جنوب كردستان) والعراق بشكل عام، منذ 23 من نيسان/ أبريل من العام المنصرم، حيث استشهد على أثرها عدد من المواطنين، آخرهم المواطن حسين حيدر (حسين ريكاني) الذي استشهد إثر قصف الاحتلال التركي على قرى برادوست.

ووسّعت دولة الاحتلال التركي من نطاق هجماتها ليشمل العمق العراقي وجنوب كردستان، ففي الأول من شهر شباط الجاري، استهدفت دولة الاحتلال التركي مخيم الشهيد مخمور، ما أدى إلى استشهاد عضوين من أعضاء لجان الحماية الجوهرية، كما شنت غارات جوية مكثفة على قضاء شنكال، ما أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين.

فيما لم تبدِ حكومتا الكاظمي ونيجرفان بازراني أي مواقف واضحة بشأن هجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة.

وبالتزامن مع هجمات دولة الاحتلال التركي في الأول من شهر شباط الجاري التقى نيجرفان بازراني مع أردوغان في أنقرة.

كما التقى نيجرفان بارزاني، يوم أمس الجمعة، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، حيث أكد تناول الجانبين العلاقات بين تركيا وجنوب كردستان.

وعلى الرغم من الاستياء الشعبي في عموم كردستان تجاه سياسات حكومة جنوب كردستان وتواطؤها مع الدولة التركية المحتلة لا يزال رؤساؤه يتعاونون مع أعداء الكرد ويبنون علاقات.

(ي م)