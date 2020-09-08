​​​​​​​نياز حميد: خطة تركيا والحزب الديمقراطي هي احتلال شنكال

وتحدث المختص في شؤون الشرق الأوسط نياز حميد لوكالة أنباء هاوار حول زيارة رئيس حكومة إقليم جنوب كردستان إلى تركيا.

المخطط هو احتلال شنكال

وأشار نياز حميد إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني أصبح جزءًا من مؤسسة الحرب الخاصة ضد الشعب الكردي: "لقد تحول إلى جزء من مؤسسة الحرب الخاصة ويتعاون مع أعداء الشعب الكردي، الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يهمه إذا تعرض جنوب كردستان للهجمات من قبل الدولة التركية، ومهمته هي العمالة للدولة التركية التي تسعى إلى تأسيس لوبيات في الخارج، وإذا حصلت على الموافقة من القوى الدولية فإنها سوف تعمل مع الحزب الديمقراطي على احتلال شنكال، وسيسعون إلى ضم العراق إلى هذا المخطط، ولكن العراق لم يوافق حتى الآن، وإذا لم يحصلوا على موافقة العراق فإنهم سيسعون إلى استخدام المرتزقة وتطبيق سيناريو 2014 من أجل احتلال شنكال، حيث يخطط الحزب الديمقراطي والدولة التركية للهجوم معًا على شنكال."

بعد اللقاء مع ماركون، فإن زيارة تركيا ليس مجرد صدفة

وربط نياز حميد زيارة البارزاني إلى تركيا، بالانتصارات التي تحققت في حفتانين، وأضاف: "ألحق مقاتلو حركة الحرية ضربات موجعة بالاحتلال التركي، وكما دحر الاحتلال في الزاب، فإنهم يتلقون نفس الهزيمة الآن في حفتانين.

وللتغطية على هذه الهزيمة تسعى الدولة التركية إلى الحصول على مزيد من الدعم من الحزب الديمقراطي والمرتزقة المرتبطين به. وقبل زيارة تركيا، حصلت اجتماعات ولقاءات مهمة، حيث التقى الرئيس الفرنسي مانوييل ماكرون مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وأعرب ماكرون خلال الاجتماع عن استعداد بلاده لحماية العراق من الاحتلال التركي، كما اجتمع ماكرون مع نيجيرفان البارزاني، وبعد هذا الاجتماع دعت الدولة التركية نيجيرفان إلى تركيا للاطلاع على ما دار بينه وبين ماكرون.

إن عقد هذا اللقاء مع المحتلين بعد اللقاء مع ماكرون ليس مجرد صدفة، بعد نتيجة لعمالة نيجيرفان."

يخططون لاحتلال المنطقة على مراحل

نوه حميد إلى أن الاحتلال التركي يسعى إلى احتلال جنوب كردستان على مراحل وبالتدريج: "يسعون إلى شرعنة احتلال لمناطق جنوب كردستان عن طريق الحزب الديمقراطي، إنهم يعملون بشكل مكشوف على استخدام الحزب الديمقراطي، وأبناء شعبنا في جنوب كردستان لن يقبل هذا الاحتلال وهذه العمالة، لذلك فإنهم يواصلون تنظيم الفعاليات لمناهضة الحزب الديمقراطي وضع جنوب كردستان بالكامل تحت سيطرة الدولة التركية".

للعراق دور مهم لإفشال مخططات الاحتلال

وأشار نياز حميد إلى أن للعراق دور مهم في إفشال مخططات الدولة التركية، وأضاف: "الشعب عبّر عن رفضه لمساعي الاحتلال، ويجب على الدولة العراقية أيضًا أن تؤدي مهامها ومسؤولياتها بهذا الصدد ودعم الشعب، بعد الهزيمة في حفتانين سيحاولون تعويض الهزيمة في أماكن أخرى، ويعملون على استغلال الحزب الديمقراطي واحتلال شنكال، بعدما فشلوا في احتلالها عن طريق داعش. ولكنهم سوف يفشلون في شنكال أيضًا كما فشلوا في حفتانين."

يتم استغلال السراج في ليبيا نجيرفان البارزاني في كردستان

وأضاف نياز حميد: "رئيس حكومة الوفاق الليبية وضع جميع المكتسبات الليبية في يد الدولة التركية، والحزب الديمقراطي الكردستاني يفعل نفس الشي في جنوب كردستان، ومن اللقاءات التي جرت في تركيا بدا واضحًا أن نيجيرفان البارزاني ينتظر الأوامر فقط، وبانتظار توجيهات أردوغان التي تتعلق بالاحتلال والإبادة، والحزب الديمقراطي مستعد لتنفيذ تلك الأوامر والتوجيهات.

على الأحزاب السياسية في جنوب كردستان مقاطعة الحزب الديمقراطي

نياز حميد دعا القوى السياسية في جنوب كردستان إلى عدم منح الشرعية للحزب الديمقراطي الكردستاني، وقال بهذا الصدد: "في جنوب كردستان هناك حكومة شكلية فقط، حكومة بالاسم، وهذه الحكومة تحت سيطرة الدولة التركية، ويجب على حركة كوران، والاتحاد الوطني الكردستاني وباقي الأحزاب السياسية، وكذلك البرلمان، والحكومة ألا يكونوا شركاء في الجرائم والأعمال المشينة التي يقوم بها الحزب الديمقراطي الكردستاني، يجب عليهم مقاطعة الحزب الديمقراطي واعتباره خائنًا".

(ك)

ANHA