​​​​​​​نووي إيران.. مورا يتوقع التوصل إلى اتفاق مع طهران خلال 72 ساعة القادمة

وقال مفاوض الاتحاد الأوروبي المكلّف بالمحادثات حول الملف النووي الإيراني إنريكي مورا، أنه "من الممكن التوصل إلى اتفاق مع طهران خلال 72 ساعة القادمة، لكن عدم حدوث ذلك لا يعني نهاية المفاوضات"، وذلك خلال تصريح له لـ "إيران إنترناشونال" في نهاية اليوم الثاني من المفاوضات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي.

يشار إلى أن الدول الأوروبية الثلاث الأطراف في الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني حضت، الجمعة، طهران على "عدم التقدم بطلبات غير واقعية" في المباحثات.

وكان مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي قد أفاد أمس الجمعة، بأنه تم "إحراز تقدم بشأن بعض العقبات المتبقية في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة سعياً لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015"، وفقاً لوكالة فرانس برس.

وأوضح المسؤول أن هناك ضمانات بأن الولايات المتحدة "لن تفسد الاتفاق بالتراجع عن كلمتها في المستقبل"، مضيفاً أن مطالبة طهران للولايات المتحدة بإزالة الحرس الثوري الإيراني من القائمة السوداء الرسمية لوزارة الخارجية لـ "المنظمات الإرهابية الأجنبية" تم إسقاطها من المناقشات، وبدلاً من ذلك سيتم التعامل مع هذه النقطة "في المستقبل"، بعد الصفقة.

يذكر أن الاتفاق المبرم بين إيران و6 قوى كبرى، أتاح رفع عقوبات عن طهران في مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحادياً منه في 2018 خلال عهد رئيسها السابق دونالد ترمب، معيدة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران التي ردت بالتراجع تدريجياً عن غالبية التزاماتها بموجبه.

(د ع)