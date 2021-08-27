​​​​​​​نوري محمود ينتقد تملص التحالف الدولي من مسؤولياته في وقف الهجمات التركية

وقال محمود،اليوم، في سلسلة تغريدات على منصة تويتر " نحن وحدات حماية الشعب نجحنا في الحرب على داعش وحماية القوات التي نستضيفها في المنطقة، وتحركنا بمسؤولية وكنا ناجحين بالمقارنة مع العراق وأفغانستان".

وأضاف محمود في تغريدة ثانية" لكن الناطق باسم التحالف واين ماروتو لا يرى نفسه مسؤولاً تجاه هجمات الجيش التركي الذي هو عضو في حلف الشمال الأطلسي والتحالف الدولي لمحاربة داعش والذي يهاجم بأسلحة الناتو أعضاءنا ومواطنينا ويحمّل المسؤولية لقيادة الجيش الأمريكي في أوروبا ولوزارة الدفاع الأمريكية. من المسؤول يا هل ترى؟".

(م)