​​​​​​​نوري محمود يلتقي فرانسوا أولاند والأخير يؤكد وقوفه إلى جانب روج آفا

لقاء نوري محمود مع الرئيس الفرنسي السابق، جاء في إطار الجولة الدبلوماسية التي يجريها محمود في أوروبا، في الوقت الراهن.

تمحور اللقاء حول الوضع في شمال وشرق سوريا بشكل عام، وتجدد نشاط مرتزقة داعش في المنطقة بشكل خاص، وكذلك المخاطر التي يشكلها.

وتطرق نوري محمود إلى الحصار المفروض على شمال وشرق سوريا، وتداعياته على الوضع في المنطقة التي لا يزال خطر مرتزقة عليها قائماً.

بدوره، تقدم الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند، بالشكر إلى وحدات حماية الشعب، وقال للناطق باسم الوحدات، نوري محمود: "نحن مدينون لكم لأنكم دافعتم عنا ضد الإرهاب". كما أكد وقوفه إلى جانب روج آفا أيضاً.

يشار إلى أن التعاون بين الجانبين قد تطور أثناء فترة حكم الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند، وذلك خلال هجوم مرتزقة داعش على كوباني في 2014.

والجدير بالذكر أن أولاند أول رئيس فرنسي استقبل القيادية في وحدات حماية المرأة نسرين عبد الله والرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي في الإليزيه في الـ 11من شباط عام 2015.

(س ر)

ANHA