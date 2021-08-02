​​​​​​​نوري محمود يبارك تخريج 800 مقاتل على شعوب شمال شرق سوريا

أنهت اليوم أكاديمية الشهيد دلسوز لوحدات الحماية الذاتية والقوات الخاصة "الكوماندوس" دورتها التدريبية الأربعين في ناحية الميلبية بمدينة الحسكة، بعد تدريبات مكثفة دامت 45 يوماً.

وحملت الدورة اسم الشهيد شرفان، والتي انضم إليها 800 مقاتل من كافة مكونات شمال وشرق سوريا, وتلقوا خلالها دورساً فكرية, سياسية, عسكرية وتدريبات على كافة أنواع الأسلحة وفنون القتال.

وحضر مراسم التخريج ممثلو الإدارة الذاتية, الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة الحسكة, العشرات من شيوخ ووجهاء الشعائر, قيادات من قوات سوريا الديمقراطية, وقوات الحماية الذاتية, إضافة إلى ذوي المقاتلين.

وبدأت مراسم التخريج بالوقوف دقيقة صمت, بالتزامن مع عرض عسكري, ومن ثم أدى المقاتلون القسم باللغتين العربية والكردية, ورددوا شعارات تمجد الشهداء.

وبعدها تحدث الناطق باسم وحدات حماية الشعب نوري محمود, الذي بارك في بداية كلمته تخريج الدورة التدريبية على القوى العسكرية وعلى عموم شعوب شمال وشرق سوريا.

وأضاف نوري محمود: "جميع الأطراف تحاول القضاء على مشروعنا الديمقراطي, وتحاول القضاء على القرار الذي اتخذته المجالس التشريعية بخصوص الدفاع الذاتي".

وبين محمود, الأحداث التي حصلت في منبج ومناطق أخرى لم تحقق ما أرادوه, فمنذ ستة أعوام والشعب في شمال وشرق سوريا يحاول بكل ما لديه العمل بمبادئ الدفاع المشروع, ما نفعله الآن هو تحقيق أهداف شعبنا بجميع مكوناته.

وتابع نوري محمود حديثه: "كل مقاتل يتخرج اليوم يحمل على عاتقه مسؤولية حماية شعبه, كرامته, وطنه وأهداف الثورة أيضاً حتى إيصال الشعب السوري إلى وطن ديمقراطي حر ليعيش كل فرد فيه بكرامته وإرادته".

ونوه نوري محمود, هناك هجمات كثيرة من مرتزقة داعش, الاحتلال التركي, الخلايا النائمة المرتبطة بالاستخبارات التركية أو النظام.

وأكد الناطق باسم وحدات حماية الشعب نوري محمود, أن الدفاع المشروع هو واجب ويجب الاستمرار فيه حتى تحقيق أهداف سوريا والشعب السوري بأكمله.

ثم قدم المتخرجون عروضاً من الفنون القتالية التي تلقوها خلال التدريبات أمام الحضور.

وانتهت مراسم التخريج بعقد حلقات من الدبكات الفلكلورية والتراثية.

(ل)

ANHA