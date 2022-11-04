​​​​​​​نوري محمود خلال مراسم عزاء الشهيدة ديلان يشدد على أهمية تنظيم الشعوب وفق حرب الشعب الثورية

توافد اليوم، المئات من مكونات مدينة الحسكة، وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية، بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب السياسية، إلى خيمة عزاء الشهيدة ضمن صفوف قوات الدفاع الشعبي، ديلان أشرف، (الاسم الحركي خويندا دلبرين) التي استشهدت في مناطق الدفاع المشروع في 17 حزيران 2022، لتقديم واجب العزاء لذويها.

ونصب مجلس عوائل الشهداء خيمة عزاء للشهيدة ديلان أمام منزل عائلتها الواقع في شارع الكبابة بحي الناصرة في مدينة الحسكة.

علقت في الخيمة صور القائد عبد الله أوجلان وصور الشهداء، وأعلام مجلس عوائل الشهداء وحركة المجتمع الديمقراطي.

بدأت مراسم العزاء في الخيمة، بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الإداري في مجلس عوائل الشهداء بمخيم سري كانيه، خليل مورو، كلمة تقدم فيها بالعزاء لذوي الشهيدة ديلان، وتمنى لهم الصبر والسلوان.

وأشار مورو إلى أن مقاتلي صفوف قوات الدفاع الشعبي، استطاعوا بمقاومتهم الأسطورية وصمودهم على مدار هذه الأعوام، الوقوف في وجه الأسلحة الكيماوية والتقنيات الحديثة والمتطورة.

مؤكداً أن "شعوب المنطقة ستدعم مقاومة الكريلا وستقف إلى جانب أبنائها"، لكنه في الوقت عينه انتقد القوى الدولية لعدم قيامها بواجباتها حيال هجمات دولة الاحتلال التركي والتزامها الصمت.

من جانبه، نوّه عضو إدارة قوى الأمن الداخلي في مدينة الحسكة، إدريس أوسو، خلال كلمة ألقاها في مراسم العزاء، إلى أن دولة الاحتلال التركي تمارس الإبادة بحق شعوب كردستان، من خلال شنه الهجمات ضدهم واستخدامه للأسلحة المحرمة دولياً ضد مقاتلي قوات الدفاع الشعبي في جنوب كردستان.

كما لفت الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي في مدينة الحسكة، فرحان داؤود، إلى أن مناطق كردستان وشعوبها تشهد مراحل حساسة نتيجة هجمات دولة الاحتلال التركي، قائلاً "الاحتلال التركي يهدف إلى تنفيذ مخططاته الاحتلالية وكسب شعبية بين مؤيديه على حساب شعبنا".

مضيفاً "لكن الكريلا استطاعوا الوقوف في وجه كافة المخططات الاحتلالية، وهم يحاربون من أجل قضية حرة ولتحقيق حرية الشعوب المضطهدة وضمان حقوقها، على الرغم من هجمات الاحتلال بكافة الإمكانات والسبل".

دعا فرحان في ختام حديثه، شعوب المنطقة إلى توحيد صفوفها والوقوف إلى جانب القوى العسكرية لتحقيق الحرية والنصر للشعوب عامةً.

بدوره، قال الناطق باسم وحدات حماية الشعب، نوري محمود، إن دولة الاحتلال التركي تلجأ إلى استخدام الأسلحة الكيماوية والغازات الخانقة والسامة، مستغلة الصمت الدولي حيال ذلك.

مؤكداً أن "مقاومة مقاتلي الكريلا، وتنظيم شعوب المنطقة وفق مبادئ حرب الشعب الثورية، استطاعا إفشال مخططات العدو الاحتلالية في المنطقة"، لذا أشار إلى الأهمية بمكان تنظيم شعوب المنطقة لنفسها على مبادئ وأسس الحرب الشعب الثورية، لردع كافة الهجمات التي تطال المنطقة".

كما شدد على ضرورة الوقوف إلى جانب القوات العسكرية، وقال "علينا أن نكون مؤمنين بقضيتنا لتحقيق النصر، لأننا بغير النصر لا نقبل".

وأكد نوري محمود "لن نبقى مكتوفي الأيدي حيال هجمات الاحتلال التركي، بل واجب على عاتقنا حماية شعوب المنطقة وتأمين حياة حرة وكريمة لها".

وانتهت مراسم العزاء، بعرض مجلس عوائل الشهداء سنفزيون يتضمن لقاءً مع الشهيدة ديلان، تتحدث من خلاله عن حياتها في جبال كردستان وسيرتها الذاتية، ليردد بعدها الأهالي الشعارات والهتافات التي تحيي وتمجد مقاومة الشهداء.

(بـ ر/ س ر)

ANHA