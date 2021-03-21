​​​​​​​نوروز تربه سبيه: طريق الحرية سيبقى مضاء بشعلة نوروز

تستمر احتفالية نوروز 2021 في ناحية تربه سبيه بمقاطعة قامشلو، بالعروض الفنية التي تقدمها الفرق المشاركة من مركز هيزل للثقافة والفن في الناحية.

وكانت احتفالية نوروز قد انطلقت صباح اليوم، في سد مزكفت شمال شرق الناحية، وهناك أوقدت شعلة نوروز بيد أمهات الشهداء.

وخلال الاحتفالية، ألقى نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، بدران جيا كرد كلمة، استهلها بتقديم التهاني لعموم شعوب شمال وشرق سوريا بمناسبة نوروز.

جيا كرد وفي استمرارية كلمته قال: "إن نوروز هذا العام يتميز بمشاركة واسعة من كافة المكونات، وهذا دليل على أن مجتمع شمال وشرق سوريا موحد ضد الإرهاب ولن يقبل بالاستبداد والظلم بعد الآن.

وباسم أحزاب الوحدة الوطنية الكردية تحدث سكرتير حزب روج الديمقراطي، كوفان كنعو، وأشار إلى أن مشروع الإدارة الذاتية يشبه إلى حد كبير مناسبة نوروز والقضاء على الظلم والاستبداد والعيش بحرية وكرامة وتحرير هذه المناطق من الاستبداد والإرهاب.

ونوّه كوفان كنعو من خلال كلمته إلى أن ضمان حقوق جميع الشعوب من الكرد والعرب والسريان والآشوريين والتركمان والشركس والأرمن والمسلمين والمسيحيين والإيزيديين واليهود يكمن في مشروع الإدارة الذاتية، مؤكدًا على ضرورة إنجاح الحوار الكردي، وبذل كل الجهود لتحرير المناطق المحتلة من قبل تركيا ومرتزقتها.

وبدورها ألقت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة، نظيرة كورية، كلمة بينت من خلالها أن انطلاق عيد نوروز لدى الكرد واكيتو لدى السريان والآشور هو دليل على انبعاث الحرية للشعوب وكان الانتصار الكبير على الإرهاب بفضل تضحيات الآلاف من الشهداء والمقاومة العظيمة لقوات سوريا الديمقراطية.

نظيرة كورية دعت "من هذا المنبر كافة الأحرار في العالم دعم الإدارة الذاتية الديمقراطية"، وأكدت أنهم "مستمرون في مشروعنا حتى بناء سوريا ديمقراطية تعددية لكافة السوريين".

هذا وقدمت خلال الاحتفالية فقرات فنية وعروض مسرحية لفرقة الشهيد فدكار التابعة لمركز هيزل للثقافة والفن، فيما قدمت فرقة كوجرات بعض الأغاني الكردية الفلكلورية وفرقة الشهيد خبات عروض غنائية.

لتستمر الاحتفالية بعروض غنائية من قبل الفنان رضوان كنعو، وعقد حلقات الدبكة من قبل الأهالي.

(كروب/سـ)

ANHA