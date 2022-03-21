​​​​​​​نوروز مقاطعة قامشلو.. دعوات لتعزيز وحدة المكونات وتصعيد النضال ضد الاحتلال والمتواطئين معه

تستمر فعاليات عيد نوروز 2022 في مقاطعة قامشلو بمشاركة مئات الآلاف من كافة مكونات المنطقة، بعد الوقوف دقيقة صمت، وإيقاد شعلة نوروز من قبل عوائل الشهداء، واستماع الحاضرين لكلمات القائد عبد الله أوجلان حول نوروز وأهميته لدى شعب المنطقة.

وانطلقت فعاليات احتفالية أهالي مدينة قامشلو بنوروز 2022، تحت شعار" بإرادة الشعوب سنجعل نوروز ٢٠٢٢ نوروز حرية القائد آبو"، وذلك في ساحة هيمو شرق المدينة.

وحضر الاحتفالية الآلاف من مكونات مدينة قامشلو والبلدات والقرى التابعة لها (الكرد، العرب، الأرمن، السريان، الآشور) حيث ارتدى الجميع الزي الفلكلوري والتراثي الخاص بهم.

وبعد إيقاد شعلة نوروز من قبل أمهات الشهداء والاستماع إلى تقييمات القائد أوجلان حول عيد نوروز وأهميتها للشعوب، قدمت فرقة الشهيدة ساكينة عدة فقرات غنائية ثورية.

عضوة مجلس عوائل الشهداء في قامشلو، بهية صبري، فقد هنّأت نوروز 2022 على جميع أمهات الشهداء والقوات العسكرية والأمنية، مؤكدة أن سيجعلون من نوروز هذا العام نوروزاً لحرية القائد عبدالله أوجلان، وقالت: "علينا أن ننضم إلى نوروز حرية القائد أوجلان بكامل إرادتنا، فنحن على أمل بأننا سنحقق هدف نورزنا لهذا العام".

ونوهت بهية إلى دور الشبيبة في الحفاظ على مكتسبات ثورة شمال وشرق سوريا، وبيّنت: "الشبيبة هم العامود الفقري لثورتنا، وكما بدأنا بثورتنا الديمقراطية بروح وإرادة الشبيبة سنحقق النصر بها، وسنقف إلى جانب قواتنا الأمنية والعسكرية من أجل الحفاظ على مكتسباتنا".

'سنواصل نضالنا ونطور مشروعنا الديمقراطي '

أما الرئيس المشترك للمجلس التشريعي للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة، حكمت حبيب، فقد أكد أن ثورة شمال وشرق سوريا هي استمرارية لثورة الحرية لكاوا الحداد، وتابع: "مشروع الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب لثورة شمال وشرق سوريا نال احترام العالم أجمع".

حكمت أوضح أن القائد عبدالله أوجلان رمز للديمقراطية والحرية لجميع الشعوب، ولفت إلى مرور 11 عاماً على الأزمة السورية، قائلاً: "نعيش أزمة كبيرة داخل سوريا منذ أعوام، إلا أن شعوب شمال وشرق سوريا قدمت مشروعاً ديمقراطياً تتساوى فيه جميع المكونات في الحقوق والواجبات ويضمن حلاً جذرياً هذه الأزمة".

حكمت حبيب أكد على الاستمرار في تطوير مشروع الأمة الديمقراطية، وأضاف: "سنواصل نضالنا من أجل أن يكون نوروز 2022 نوروز الحرية الجسدية للقائد أوجلان، ونطور مشروعنا الديمقراطي، لنتمكن من تحرير جميع مناطقنا وحل أزمة البلاد".

من جانبه، أشاد عضو أحزاب الوحدة الوطنية، حسن حسو، بالمقاومة العظيمة لقوات سوريا الديمقراطية وتضحية الشهداء من أجل صون أمن وأمان المنطقة، وقال: "بفضل مقاومة الشهداء نحتفل اليوم معاً بهذه المناسبة العظيمة".

نوه حسو إلى الذكرى السنوية لاحتلال مدينة عفرين من قبل الاحتلال التركي، وبيّن: "لن نهدأ حتى تحرير كامل المناطق المحتلة، وسنجعل من نوروز 2022 نوروز الوحدة الكردية لنصل إلى جميع حقوقنا المشروعة".

تربه سبيه

أما في الاحتفالية التي نظمت في سد مزكفت الواقع شمال شرق مركز ناحية تربه سبيه، ألقيت العديد من الكلمات منها كلمة باسم قوات سوريا الديمقراطية، ألقتها القيادية بيريتان محمد، أكدت فيها أن نوروز هذا العام يأتي بالتزامن مع استمرار قوات سوريا الديمقراطية في المقاومة من أجل توفير الأمن والسلام للحفاظ على وحدة الاراضي السورية.

بيريتان محمد أشارت إلى أن مشاركة الأهالي في إيقاد شعلة نوروز أحد نتائج نضال قوات سوريا الديمقراطية لخلق مجتمع ديمقراطي متحابٍ يعمل على بناء وطن حر ديمقراطي.

وباسم عوائل الشهداء أشار ديروك ملا بشير، إلى أن أغلب الأسر شمال وشرق سوريا قدمت شهيداً ولا تزال مستعدة لتقديم المزيد في سبيل الحد من الهجمات التي تستهدف المنطقة.

ونوه ديروك ملا بشير إلى أن الاحتلال التركي خلال هذه السنوات يحاول احتلال الأراضي السورية أمام صمت دولي وإقليمي إلا أن شعوب المنطقة رفضت الصمت عبر النضال مهما كلفها الثمن حتى تحقيق النصر.

من جانبه، ألقى عضو مجلس أعيان العشائر حسين السادة، كلمة باسم المكون العربي بارك فيها عيد نوروز على الشعب الكردي وكافة شعوب المنطقة، وحول معنى عيد نوروز بالنسبة للشعوب ومكونات شمال وشرق سوريا تابع حسين سادة " نوروز يرمز إلى الحرية، لذا على شعوب المنطقة مواصلة النضال حتى تحرير القائد عبدالله أوجلان صاحب نهج الأمة الديمقراطية ".

عامودا

في السياق تحدث نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا حسن كوجر، في احتفالية عيد نوروز التي نظمت في قرية جاغر بازار جنوب ناحية عامودا.

وقال "أحيي ذكرى شهداء نوروز، نوروز هذا العام يتخذ من شعار حرية القائد عبدالله أوجلان أساساً له. لأن القائد عمل قبل 50 عاماً على بناء شعب حر، بنيران نوروز التي أشعلها في أنقرة واليوم نوقد شعلة نوروز في عامودا بفضل تأثيره على العالم وعلى الشعوب".

أكد حسن كوجر "مهما حدث ومهما فعلوا لن يتمكنوا من كسر إرادة هذا الشعب. نوروز هذا العام هو نوروز تحرير القائد أوجلان ".

أشار كوجر إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يستعد للهجوم على حركة الحرية عبر التعاون مع الدولة التركية في هذا الربيع، ووجه إليه دعوة: " نداؤنا له هو عدم مشاركة دولة الاحتلال التركي في إراقة الدم الكردي، لأن التاريخ سيلعنه".

أشار كوجر إلى أن الشعب الكردي لم يكن كما كان في الحربين العالميتين غير منظمين لدينا الآن حزب وقوات عسكرية، يجب أن نعد نفسنا للنصر"، مشدداً " نوروز 2022رمز الحرية والتمسك بنهج القائد أوجلان يحمي وجودنا وحريتنا، لهذه من المهم أن نقول لا حياة بدون القائد".

بعد كلمة حسن كوجر، تحدثت والدة الشهيد زانا، عزيزة جولي باسم مجلس عوائل الشهداء. وقالت: "اليوم أهالي الشهداء يوقدون النار التي أشعلها كاوا الحداد في نوروز".

ديرك

كما ألقت عضوة المنسقية العامة لمؤتمر ستار، آسيا عبد الله، كلمة خلال الاحتفالية التي نظمت في سد بورزة الواقع شمال شرق مدينة ديرك، دعت فيها إلى توحيد الصف الكردي وانعقاد المؤتمر الوطني الكردي للحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل دماء الشهداء.

واستذكرت آسيا في شخص الشهيد مظلوم دوغان (كاوا العصر) جميع شهداء حركة التحرر الكردستانية، وأضافت " بإرادة وقوة الشعب الكردستاني ومكونات شمال وشرق سوريا رفعنا راية النصر بأيادي أمهات الشهداء، وستبقى شعلة نوروز متقدة حتى تحرير كافة مناطقنا".

وأشارت آسيا" إلى أن المحتلين عبر أجنداتهم يحاولون القضاء على مكتسبات شعوب المنطقة"، داعية "جميع الأطراف التي تتعاون مع المحتلين والدولة التركية الفاشية للهجوم على جبال كردستان وجميع الأجزاء الكردستانية إلى إعادة حساباتهم، والكف عن خدمة السياسات المعادية للقضية الكردية ومصلحة الشعب الكردي"

شددت آسيا في ختام حديثها على ضرورة تصعيد النضال بروح نوروز للوقوف في وجه جميع المخططات المعادية لشعوب شمال وشرق سوريا.

(كروب/آ)

ANHA