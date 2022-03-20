​​​​​​​نوروز الطبقة.. الثورة ستستمر حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان

وفي إطار فعاليات احتفال عيد نوروز في الطبقة، ألقى مستشار الإدارة المدنية في الطبقة، جاهد حسن، كلمة بارك فيها حلول هذا اليوم العظيم على قائد الإنسانية عبد الله أوجلان وعلى جميع الشعوب، وعلى النضال والحرك الثوري المستمر منذ خمسين عام، والذي تكلل بالنجاح والانتصارات ضد جميع الأنظمة الاستبدادية والفاشية.

وقال "يوم نوروز كان ومازال وسيبقى نار في وجه الظلّام ونور للمظلومين، ثورة نوروز هي الثورة التي رفضت الظلم وتصدت للطغاة، وستستمر هذه الثورة ولن تتوقف حتى تحقيق أمل جميع الشعوب بنيل حريتها المطلقة".

تلاه كلمة باسم مجلس الطبقة العسكري، ألقاها العضو، فياض العلي، وجاء فيها " نوروز هو يوم خلاص الشعوب ورفع شعلة المقاومة والحرية في وجه الظلّام والمستبدين".

وتابع فياض العلي "نحن اليوم نحتفل بنوروز 2022 لنجعل من هذا اليوم المحبة والسلام للإنسانية جمعاء، وآملين أن يكون نوروز يوم تسامح وصفاء للقلوب، وتكون نوروز حرية القائد عبد الله أوجلان وجميع سجناء الحرية، وتحرير عفرين وكل المناطق المحتلة من أيدي المغتصبين".

ومن جانبه أشار الإداري في مجلس عوائل الشهداء في الطبقة، عبد الحكيم الحسين، أن "الحياة الحرة تحتاج إلى تضحيات ونحن شعب عشق الحرية وقدمنا لها أسمى معاني التضحيات وها نحن اليوم نعيش أعياد الحرية، أعياد النصر، أعياد الخلاص من الظلم، أنه عيد نوروز عيد خلاص الشعوب من الاستبداد فهذه هي أرضنا التي رويناها بدماء شهدائنا".

وأكد عبد الحكيم الحسين، على "أننا اليوم نعيش انتصاراتنا ونرسم للعالم طريق الحياة الحرة الكريمة والتي رُسمت بحبر دم شهدائنا، لقد تعلم أعدائنا من نوروز أننا شعبنا لن يستسلم ولن يتراجع وسنحرر أرضنا وسنحمي شعبنا وسنحقق أهدافنا وسنجعل من نوروز 2022 فجرأ جديداً سنحرر به قائدنا القائد عبد الله اوجلان".

وتستمر احتفالية عيد نوروز في الطبقة بتقديم العروض الفنية والمسرحية.

(ع ص/خ)

ANHA