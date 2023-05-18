​​​​​​​نوروز أحمد: المرحلة تتطلب تصعيد النضال أضعافاً مضاعفة

جاء حديث عضوة القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، نوروز أحمد، خلال كلمة، ألقتها في المؤتمر الأول لمجلس عوائل الشهداء في شمال وشرق سوريا.

وانطلقت صباح اليوم، أعمال المؤتمر الأول لمجلس عوائل الشهداء في شمال وشرق سوريا، تحت شعار "بروح الشهداء سنطوّر حرب الشعب الثورية ونضمن حرية القائد آبو"، بحضور 1000 مندوب/ة، في صالة سردم للثقافة والفن بمدينة الحسكة.

نوّهت نوروز إلى تضحيات الشهداء وأهدافهم، قائلة: "إن انعقاد هذا المؤتمر على هذه الأرض المباركة هو بفضل الشهداء وتضحياتهم حتى وصلوا إلى مرتبة الشهادة".

ولفتت إلى أهمية المكتسبات التي حققها الشهداء، والمسؤولية التي تقع على عاتق شعب شمال وشرق سوريا للحفاظ على هذه المكتسبات، داعية الجميع لتحمّل مسؤولياته.

وقالت عضوة القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، نوروز أحمد "لا يمكن تحقيق الحرية دون النضال والتضحية، فهذه الثورة أصبحت منبر أمل لكافة الشعوب؛ لأنها شهدت امتزاج دماء الجميع، لذا علينا رفع سوية النضال أضعافاً مضاعفة، لتحقيق أهداف الشهداء وغدٍ مشرق لعوائلهم ولشعب شمال وشرق سوريا، المرحلة اليوم تتطلب تصعيد النضال".

الراية التي تركها لنا الشهداء يجب أن تبقى شامخة

وأكدت نوروز أحمد أن الراية التي رفعها رفاقهم الشهداء والمقاتلين في القوات ستبقى شامخة وعالية، وأنهم في القوات العسكرية مستمرون في النضال حتى تحقيق النصر والوصول بالبلاد لجانب الإدارة الذاتية، إلى مجتمع ديمقراطي، وسط استمرار مساعي أطراف عدة وفي مقدمتها تركيا النيل من مشروع وقوات شمال وشرق سوريا.

(م ح)

ANHA