​​​​​​​نوروز أحمد تدعو إلى ترسيخ ثقافة حرب الشعب الثورية لدى النساء في العالم

جاء حديث عضوة القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، نوروز أحمد، خلال كلمة لها ضمن أعمال الكونفرانس الثالث لوحدات حماية المرأة (YPJ)، المنعقد بمدينة الحسكة، تحت شعار"القوة الضامنة لحرية المرأة، حماية الأرض ودحر الاحتلال".

ثمّنت نوروز أحمد في بداية حديثها، التضحيات الكبيرة التي بذلتها وحدات حماية المرأة، والتي مكّنت الشعوب في شمال وشرق سوريا من العيش بأمان واستقرار وسلام، وقالت: "بهذه المناسبة نستذكر جميع مقاتلاتنا اللواتي ضحين بأنفسهن".

وأكدت نوروز أحمد أن المرأة في شمال وشرق سوريا، ووحدات حماية المرأة، أضحتا مثالاً يحتذى به في العالم، وأثبتتا للمجتمعات والعالم أن المرأة قادرة على قيادة الثورات، وتحمّل مسؤولياتها في الدفاع عن ثورتها، وإعطاء العالم معنىً جديداً للمقاومة والفداء.

وأشارت نوروز أحمد إلى أن كل ما تحقق في ثورة شمال وشرق سوريا للمرأة، ما كان ليتحقق لولا الإرادة والعزيمة القوية التي أبدتها في وجه الذهنية الذكورية التي كانت حاكمة، وفي وجه الأنظمة الاستبدادية التي رفضت هذه الإرادة، وفي وجه الأنظمة نفسها التي لا تزال تحاول إنهاء المرأة ومكتسباتها.

وشددت نوروز أحمد على ضرورة البناء على القاعدة المتشكلة في شمال وشرق سوريا، لتطوير التنظيم النسائي، وتحقيق المزيد من المكتسبات للمرأة على مختلف الصعد في العالم بأسره، انطلاقاً من ثورة المرأة في شمال وشرق سوريا.

كما نوهت إلى ضرورة العمل على زيادة الوعي، وتطوير الخطوات التي تم خطوها في شمال وشرق سوريا لتشمل سوريا عامة، والشرق الأوسط والعالم، من خلال زيادة التنظيم وتوحيد الجهود النسائية وتقوية القوات العسكرية النسائية، وتعزيز الانضمام إلى صفوفها، كما يستوجب العمل على ترسيخ مفهوم الحماية الذاتية، وتوعية المجتمع ودفعه للعمل وفق حرب الشعب الثورية، لتمكين الحماية والحفاظ على المكتسبات التي تحققت للمرأة في الدرجة الأولى، ولشعوب المنطقة.

ورأت نوروز أحمد أنه يترتب على وحدات حماية المرأة من أجل ذلك، زيادة التدريب الفكري والعسكري، لتمكين القوات العسكرية تماشياً مع كل تطور عسكري، وقالت: "لذا من واجبنا في هذا الكونفرانس تقييم الأعوام الماضية وتلافي الأخطاء والاستفادة من التجارب السابقة، لتتماشى مع ما نشهده في الفترة الراهنة من حروب تدور في العالم، وما تواجهه شمال وشرق سوريا".

ودعت إلى رفع وتيرة النضال من أجل تحرير المناطق المحتلة من قبل دولة الاحتلال التركي، في إشارة إلى "عفرين وسري كانيه/ رأس العين وكري سبي/ تل أبيض"، وقالت: "نرى ذلك من مسؤولياتنا وأولوياتنا".

هذا وتستمر أعمال الكونفرانس بكلمات المشاركات فيه.

ومن المقرر أن يتم إلقاء كلمة لهيئة المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وكلمة لمؤتمر ستار، وقراءة التقرير السنوي لفعاليات وأعمال وحدات حماية المرأة، ومناقشة الوضع السياسي والتنظيمي، وإعادة النظر في النظام الداخلي وتعديله، والخروج بتوصيات".

(أم/ي م)

ANHA