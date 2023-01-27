​​​​​​​نوّاب حزب الشعوب الديمقراطي: سنواصل نضالنا الديمقراطي

تستمرّ الوقفة الاحتجاجيّة التي بدأها نوّاب حزب الشعوب الديمقراطي، للمطالبة بالسماح لمحامي القائد عبدالله أوجلان بالالتقاء بموكّلهم في يومها الـ 27. وحمل النوّاب، شفين جوشكين، حسن أوزغونيش، كمال بكوز، إمام تاشيار، معزّز أورهان ومراد سارساج يافطاتٍ كُتب عليها "العزلة جريمة ضدّ الإنسانيّة" و"اسمحوا بزيارة إمرالي" وأدلوا ببيانٍ أمام المجلس.

وألقى النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي في آمد، إمام تاشيار كلمةً خلال فعالية الوقفة الاحتجاجيّة، أعرب فيها عن قلقهم إزاء صحّة وحياة القائد عبدالله أوجلان والمعتقلين الثلاثة الآخرين في سجن إمرالي؛ ويسي آكتاش، عمر خيري كونار وحاميلي يلدرم وقال: "قامت القوى الدوليّة بتسليم السيّد أوجلان بمؤامرة. وعندما قاموا بتسليمه فعلوا ذلك وفقاً لبعض الاتفاقيات الدوليّة. ولكنّهم لا يقومون اليوم بالإيفاء بوعدهم. هذا وتستمرّ سياسات العزلة والإبادة بحقّ الشعب الكردي منذ قيامهم بتقسيمهم في أربعة أجزاء باتفاقيّة سايكس بيكو".

'على الكرد أن يتّحدوا ضدّ العزلة'

وتابع تاشيار كلمته قائلاً: "لا ترغب الدول التي قسّمت كردستان إلى أربعة أجزاء، بأن يتمتّع الكرد اليوم بكيانٍ سياسيٍ على أرضهم ويحكموا أنفسهم. لذا على الكرد أن يتّحدوا في سبيل كسر العزلة والقدرة على حكم أنفسهم. تخيّلوا أن يكون هناك 30 مليون كرديّاً في بلدٍ ما ولكّنهم لا يستطيعون التعلّم بلغتهم الأم. هذا ولا يتضمّن الدستور التركي أي ذكر للكرد. إنه ينكر 30 مليون كرديّاً. وفي هذا السياق، تستمرّ العزلة المفروضة على السيّد أوجلان. ونحن هنا، سنواصل نضالنا الديمقراطي في سبيل إنهاء هذه العزلة. وندعو وزارة العدل والمؤسسات المعنيّة إلى إنهاء هذه العزلة فوراً. أرفعوا العزلة المفروضة على أوجلان وليكن حيث يستحق. فكما تعلمون أصبح مانديلا رئيساً للبلد الذي سُجن في سجونه لـ 27 عاماً".

(ر)