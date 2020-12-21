​​​​​​​نواب عراقيون يطالبون بجلسة استثنائية للبرلمان يحضرها الكاظمي

وقال البيان الذي وقعه 28 نائباً عراقياً: "ندعو مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة يوم الأربعاء المقبل، بحضور كل من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، ووزير المالية علي علاوي، ومحافظ البنك المركزي مصطفى الجبوري".

وأضاف البيان: "إنّ الجلسة الاستثنائية التي ندعو لها ستكون لمناقشة أسباب انخفاض سعر الصرف وتصنيف البنوك، السياسة المالية المتّبعة اتفاقيات البنك المركزي، ووزارة المالية مع صندوق النقد الدولي - الشروط والالتزامات، وفشل الأداء الحكومي وعدم قدرة الدولة على تنفيذ منهاجها الحكومي".

وأعلن وزير المالية العراقي علي علاوي، في وقت سابق ، تخفيض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار، ليصل الى 1450 ديناراً للدولار الواحد.

وتسبّب هذا القرار بردود فعل غاضبة من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القادة، إذ أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر أنّ "البنك المركزي وكافّة البنوك الأخرى أسيرة الفساد والمفسدين، ويجب على الحكومة والبرلمان السّعي بالطّرق التخصّصية لإنهاء ذلك وتحريرها فوراً ولا يكفي (تعويم العملة)".

(د أ)