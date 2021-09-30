​​​​​​​نوى تجري تسويات أسوةً ببقية البلدات في ريف درعا الغربي

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في درعا، بأن قوات حكومة دمشق تواصل إجراء التسويات للمطلوبين من المسلحين المحليين، والمطلوبين من المدنيين للخدمة الإلزامية والاحتياطية في قوات حكومة دمشق ضمن مدينة نوى، بعد افتتاح مركز "إنعاش الريف".

يأتي ذلك، وسط استمرار التسويات بمناطق أخرى في الريف الغربي لدرعا، والذي بات بشكلٍ كامل تحت السيطرة الجديدة لقوات حكومة دمشق برعاية الروس.

المرصد أشار أمس، إلى أن قوات حكومة دمشق استقدمت تعزيزات عسكرية إلى ريف درعا، حيث وصلت عشرات الآليات والشاحنات التي تقلُّ عناصر من قوات حكومة دمشق، إلى أطراف مدينة جاسم في ريف درعا الشمالي. إضافة إلى عدد من الدبابات والمدرعات. وذلك للضغط على أبناء المنطقة وإجراء عمليات تسوية، وتسليم السلاح أسوة بالمناطق الأخرى.

(د ع)