​​​​​​​نتيجة انهيار الليرة... المركزي يخفض سعر صرفه الرسمي

وحسب نشرة المصارف والصرافة الصادرة عن "المصرف المركزي"، فإنّ سعر الدولار الأميركي الواحد بات يساوي 4522 ل.س، بعد أن كان سابقاً 3015 ليرة لكل دولار.

ووفق نشرة لمصرف سوريا المركزي، فإن حكومة دمشق، خفضت سعر الصرف الرسمي إلى 4522 ليرة للدولار الواحد، بينما استقرت سعره في السوق السوداء المستخدمة في معظم الأنشطة الاقتصادية عند حوالي 6500 ل.س.

وحدّدت النشرة أيضاً، سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بالليرات السورية بـ 4500 ليرة بدلاً من 3000.

وتشهد الليرة السورية تدهوراً مستمراً، وسط سياسات حكومة دمشق الاقتصادية المساهمة في نزيف الليرة، إذ فقدت الليرة 30% من قيمتها خلال عام واحد، بين منتصف 2021 و2022.

وأدى انهيار الليرة السورية إلى ارتفاع أسعار السلع وتفاقم المصاعب، حيث يواجه السوريون في مناطق حكومة دمشق صعوبة كبيرة لشراء المواد الغذائية ومواد التدفئة والكهرباء والمواد الأساسية الأخرى.

(م ش)