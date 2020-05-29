​​​​​​​نتنياهو: لن يتم منح الفلسطينيين في غور الأردن الجنسية بعد الضم الإسرائيلي

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مقابلة مع صحيفتين إسرائيليتين، إن الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الحكم الإسرائيلي في غور الأردن بعد ضمه لن يحصلوا على الجنسية الإسرائيلية.

وأوضح أن المدن والقرى الفلسطينية في المنطقة ستبقى جيوباً فلسطينية تحت الحكم الفلسطيني لكن تحت السيطرة الإسرائيلية الأمنية.

وصرح نتنياهو لصحيفة "يسرائيل هايوم" أن هذه المناطق السكنية الفلسطينية، والتي ذكرت بعض التقديرات إنها موطن لما يتراوح بين 50 ألف إلى 65 ألف فلسطيني ستبقى جيوباً فلسطينية، وهناك مجموعة أو مجموعتين من المناطق السكنية الفلسطينية التي لا يتعين فرض السيادة فيها، وسيبقى سكانها رعايا فلسطينيين، لكن السيطرة الأمنية الإسرائيلية الشاملة ستطبق هناك.

وفي مقابلة منفصلة، رفض نتنياهو المخاوف التي أعرب عنها بشكل متزايد قادة المستوطنين بشأن رؤية خطة السلام الأمريكية للضفة الغربية، قائلاً" إن عملية رسم الخرائط مستمرة، وأنهم ينتقدون عناصر للخطة لم يتم تحديدها ونشرها بعد".

وفي حديثه لصحيفة “ماكور ريشون” اليمينية، قال نتنياهو إنه لا يعتقد أن المملكة الأردنية ستلغي اتفاق السلام إذا مضت إسرائيل قدماً في خطته المعلنة لضم بعض أراضي الضفة الغربية، بما في ذلك غور الأردن، وأكد أن أي تجميد للبناء الاستيطاني ضمن خطة ترامب سينطبق أيضاً على الفلسطينيين في المنطقةC" " التي تسيطر عليها إسرائيل.

وبين نتنياهو أنه ملتزم بتوسيع السيادة الإسرائيلية إلى أجزاء من الضفة الغربية في شهر تموز/يوليو، بعد إكمال فريق إسرائيلي أمريكي مشترك عملية رسم خرائط الرؤية المستقبلية للمنطقة على أساس خريطة مفاهيمية نشرتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا العام.

وقال نتنياهو إن إعلان الضم لن يتضمن كلمة بشأن قبول قيام دولة فلسطينية مستقبلية، فالقضية منفصلة، وليس من المفترض أن يكون هناك أي قرار حكومي بهذا الشأن.

وفي حديثه مع صحيفة ماكور ريشون، أشار نتنياهو إلى أن الخريطة المفاهيمية للضم أعطت فكرة عامة يجب تقسيمها إلى تفاصيل، وهذا بالضبط ما نقوم به في الوقت الحالي، سنعرضها بالطبع على قادة المستوطنين.

وأخبر نتنياهو الصحيفة أن أي تجميد من هذا القبيل سينطبق بالتساوي على كلا الجانبين، وهذا يعني أيضا البناء الفلسطيني في المنطقة"C" وقال إن ذلك مكتوب في الخطة.

وأضاف نتنياهو: "الناس يتحدثون عن الخطة دون أن يعرفوها، ما تقوله هذه الخطة هو أن إسرائيل وقواتها الأمنية ستسيطر عسكرياً على جميع الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن".

(م ش)