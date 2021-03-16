​​​​​​​نتنياهو: إسرائيل ستعقد أربع اتفاقات سلام قادمة مع دول المنطقة

وقال نتنياهو في مقابلة مع موقع "Ynet" الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل في طريقها لتحقيق السلام مع أربع دول أخرى في المنطقة، وذلك بحسب ما أوردته صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وأضاف: "هناك أربع دول أخرى في الطريق إلى السلام، لقد تحدثت مع أحدهم أمس"، مشيرًا إلى أنه تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من أحد القادة في المنطقة ليلة أمس الإثنين، وأنهما تحدثا لمدة 45 دقيقة.

وفي العام الماضي، قامت إسرائيل بتطبيع العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب، ويُعتقد أن العديد من الدول تفكر في أن تحذو حذوها، بما في ذلك النيجر وموريتانيا وإندونيسيا وغيرها.

(م ش)