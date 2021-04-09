​​​​​​​نتنياهو: إسرائيل لن تلتزم بأي اتفاق مع إيران

ويأتي تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي في وقت تعكف فيه وزارة دفاعه على تحديث خططها العسكرية، ما يزيد من احتمال توجيه تل أبيب ضربة عسكرية لطهران إذا عاد الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الاتفاق النووي دون الرجوع إليها وأخذ مخاوفها بعين الاعتبار.

وعلى الرغم من أنها ليست طرفًا فيه، تعارض إسرائيل عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران الذي أبرم عام 2015، وانسحبت منه الإدارة الأميركية السابقة عام 2018.

وأضاف نتنياهو: "أقول لأفضل أصدقائنا في العالم (الأميركيين) إن اتفاقًا مع إيران يمهد الطريق لأسلحة نووية لن يلزمنا بأي شكل من الأشكال"، مؤكدًا "هناك أمر واحد يلزمنا، وهو منع من يريد تدميرنا من تنفيذ مؤامرته".

(ش ع)