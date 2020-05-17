​​​​​​​نتنياهو: حان وقت فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية

نقل الإعلام الإسرائيلي عن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قوله خلال الإعلان عن تشكيل الحكومة مع بيني غانتس، إن حكومتهم المشتركة ستعمل من أجل فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية.

وقال نتنياهو خلال تصريحاته التي جاءت خلال كلمة له أمام الكنيست بداية جلسة التصويت على تنصيب الحكومة: "إن الوقت قد حان لتنفيذ هذه الخطوة".

وسيتولى نتنياهو رئاسة الحكومة لسنة ونصف في البداية، يكون خلالها بيني غانتس وزيرًا للجيش، قبل أن تنتقل رئاسة الحكومة في الفترة الثانية من ولايتها إلى غانتس.

وذكر نتنياهو، مخاطباً غانتس: "بصراحة، كل واحد منا يفضل تشكيل حكومة مختلفة، وربما كان من الأسهل لنا أن نذهب إلى انتخابات أخرى، لكنّنا اخترنا القرار الصعب والصحيح لمواطني إسرائيل".

ومن المقرر أن يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة القادم، الإجراءات العقابية المحتمل اتخاذها لردع إسرائيل عن ضم أجزاء من الضفة الغربية لسيادتها، وتداعيات هذه الخطوة إن حصلت.

ويوم أمس، ذكر موقع "i24 news" الإسرائيلي أن دولاً أوروبية بينها فرنسا، وإيرلندا والسويد وبلجيكا وإسبانيا ولوكسمبورغ، قد أعربت عن دعمها للتلويح بإجراءات عقابية في محاولة لردع الحكومة الإسرائيلية الجديدة عن تنفيذ ضم مناطق من الضفة الغربية، بعد حصولها على الضوء الأخضر من واشنطن.

ونقل الموقع الإسرائيلي عن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل أن "خطط الضم ورد الاتحاد عليها ستكون أهم بند في جدول أعمال اجتماع يوم الجمعة".

وترجح تقارير، أن الخطوات التي يمكن أن يتخذها الاتحاد الأوروبي ضد إسرائيل، تتضمن "الإعلان عن منعها من المشاركة في اتفاقيات تجارية مع الاتحاد الاوروبي، وعدم تلقي المنح الأوروبية أو المشاركة في أشكال أخرى من التعاون مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي".

(ع م)